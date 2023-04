El TAU Castelló (10º, 14-14) encara las últimas seis jornadas de la fase regular en LEB Oro a dos partidos de los play-off de ascenso a la ACB, después de una increíble racha de 8-2 cuando las lesiones han dejado a Juan Antonio Orenga, en varios encuentros, con apenas siete u ocho jugadores. El entrenador azulejero reconoce, en vísperas de la visita al Leyma Coruña (3º, 19-9), esta tarde a las 18.30 horas, que el equipo está «extenuado»... antes, incluso, de las más de 12 horas de autobús.

El exseleccionador nacional continúa con las ausencias de Xavi Rey y Edu Durán. Además, Joel Sabaté, Jalen Nesbitt y Ezekiel Alley están en proceso de recuperación de sus distintas lesiones.

«Hay que ser realistas: el play-off está muy difícil», reconoce Orenga, quien no cree que enfrentarse a los equipos que pelean por no descender, como Melilla, Oviedo o Almansa, no les favorece.