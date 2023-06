España no tiene piedad de Panamá y le mete siete en Avilés

Baño y masaje de la selección española femenina en Avilés. Las de Jorge Vilda hicieron lo que quisieron ante una Panamá que casi ni se presentó al encuentro. Desde el pitido del encuentro las españolas impusieron su juego y ya en el minuto 6 se pusieron por delante gracias a un tanto de Esther. La prueba previa antes del Mundial no pudo ir mejor para unas jugadorass que afilaron sus colmillos para el reto de verdad que les espera en Australia y Nueva Zelanda.

El partido no pudo empezar mejor para España. En el minuto 6 Esther aprovechó una desconexión de la defensa de Panamá para despegarse de las centrales y, con un buen remate de cabeza, adelantarse en el marcador. El tanto de la delantera Del Real Madrid fue el primer aviso de lo que se iba a ver durante todo el encuentro. Panamá, que salió con un esquema de cinco defensas para intentar sobrevivir al asedio español, no podía ni achicar el agua.

Las ocasiones se acumulaban en el lado de las de Jorge Vilda. La banda izquierda se convirtió en una autovía para Olga Carmona, que hizo lo que quiso con la zaga panameña. Junto a ella también brilló con luz propia Marta Cardona, que no paraba de encontrar espacios en el hueco entre lateral y central. Todo salía a las mil maravillas a las españolas, que estaban muy cómodas sobre el campo.

Alexia Putellas, que salía como titular a pesar de seguir renqueante de su lesión, también se lució. Se notaba que le faltaba rodaje, pero a pesar de ello dejó varias perlas, muestra de su calidad. En el minuto 22 la dos veces Balón de Oro conectó con Irene Guerrero, la MVP del partido, y tras recibir un gran pase picado, la jugadora del FC Barcelona enebró una sutil vaselina ante la que nada pudo hacer Bailey.

El tanto de Putellas destapó el frasco de las esencias. Desde su tanto hasta el pitido de la árbitra para mandar a las futbolistas a los vestuarios fue un toma y daca de la selección española. Primero fue Olga Carmona, que puso un centro con mucho veneno que Espinosa, en un error en el despeje, se encargó de meter en su proa portería. En el 35, Pinzón provocó un clamoroso penalti sobre Eva Navarro que Irene Guerrero, en una muestra de galones, se encargó de mandar al fondo de la red tras un disparo a su izquierda. Las panameñas aún estaban buscando el aire después de tantos bofetones cuando Eva Navarro aprovechó un nuevo error grave de Bailey, que no fue capaz de cazar un centro de Carmona, para, a porte ría vacía, sellar la manita.

Pero España quería más. No se había ido la repetición del marcador del Suárez Puerta cuando Esther hizo el segundo de su cuenta particular tras rematar un gran pase de la muerte de Cardona. En el luminoso lucía un 6-0 indiscutible y las españolas no se habían ni despeinado.

En la segunda mitad el guión del partido fue el mismo. España seguía dominando, esta vez sin mostrar tanta mordiendo arriba, pero controlando todo lo que pasaba en el encuentro. Panamá seguía sin acechar la portería de Misa ni daba la sensación que lo fuese a hacer en todo el encuentro. Fueron los cambios los que dieron un poco más de picante al encuentro. Vilda siguió el ejemplo de Luis Enrique y colocó a María Pérez, que hasta el momento estaba jugando de pivote, como central, a lo Rodri, y dio entrada a Athenea, que no se quería ir de Avilés sin celebrar un tanto. La extremo del Real Madrid cazó un balón dentro del área y lanzó un zambombazoo ante el que nada pudo hacer la portera. Ni la luz del Suárez Puerta estaba preparada para este festín de goles, ya que cuando el balón de Athenea cayó en el fondo de la red varios de los focos del estadio se apagaron, dejando el campo con una luz tenue que recordaba a las típicas pachangas de verano con los amigos.

Y así, con la luz a medio gas, Avilés se despidió de España. La prueba ante Panamá sirvió para que las de Jorge Vilda puliesen su olfato goleador, aunque queda por ver el desempeñoo que tendrán las españolas a nivel defensivo, donde no han sido exigidas. Las sensaciones no pueden ser mejores, teniendo en cuenta que la rival es uno de los conjuntos que participan en el Mundial, y la autoestimaa ahora mismo está por las nubes. Ahora la mente solo puede pensar en lo que ocurrirá, dentro de unas semanas, en Australia y Nueva Zelanda. De Asturias las de Jorge Vilda se van bendecidas.