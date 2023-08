El presidente de La Vuelta, Javier Guillén, afirma que la edición que arranca el 28 de agosto para, un par de días después, disputarse por las carreteras de Castellón (jornadas del 30 y el 31), contará con «una de las mejores participaciones de la historia», gracias a la presencia del vigente campeón, el belga Remco Evenepoel; así como del ganador del Giro de Italia de este año, el esloveno Primoz Roglic; y del reciente triunfador del Tour de Francia, el danés Jonas Vingegaard.

Guillén incide en la relevancia de los que recorrerán la geografía española: «Si me cuentan que íbamos a tener esta participación, no me lo hubiese creído».

El presidente de la entidad organizadora de la ronda asevera que no esperaba la asistencia del campeón del Tour, al comentar que «la presencia de Vingegaard es la guinda». Por ello, confía en que el danés se la tome como un «doblete» ante el hecho de que «ganar Giro y Tour es bastante difícil, pero Tour y Vuelta no lo es tanto».

Otro desafío

Respecto a la oportunidad del equipo Jumbo-Visma de poder conseguir, por primera vez en la historia, ganar Giro, Tour y La Vuelta en un mismo año, a raíz de las victorias de Roglic y Vingegaard, Guillén manifiesta que «es un reto muy bonito».

«Esa oportunidad significa que no vienen a especular, sino a darlo todo con sus dos mejores corredores», rubricó el también presidente de Unipublic, confiado en que Enric Mas, Juan Ayuso o incluso Carlos Rodríguez puedan pelear también por la victoria final.

La localización

La Vuelta a España, una de las carreras más importantes del calendario ciclista internacional, llegará con fuerza a la provincia de Castellón. Lo hará los días 30 y 31 de agosto, correspondientes a la quinta y a la sexta etapa de la edición del 2023, en las que los ciclistas atravesaran 15 términos municipales castellonenses: Ares, Culla, Les Useres, l’Alcora, Onda, Benitandús (Alcudia de Veo), Almedíjar, Azuébar, la Vall d’Uixó, Segorbe, Caudiel y el puerto de Arenillas entre Montán y Montanejos.

La presentación de la quinta etapa tuvo lugar este jueves en el Morella, a la que acudió la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina. Destacó la importancia que una competición como esta pase por la provincia: «La Vuelta no solo es deporte, también es promoción e inversión para nosotros». «La Vuelta es una excelente plataforma para exhibir músculo y potencial a todos los niveles», añadió la presidenta.

El 30 de agosto, la localidad de la comarca de Els Ports acogerá la salida de la quinta etapa, de media montaña. El pelotón recorrerá un mar de montañas hasta llegar a la cálida costa de Burriana. Los corredores completará 186,5 kilómetros. Además, contará con un puerto de segunda (Collado de la Ibola) y un esprint bonificado en Nules.

La Vall d’Uixó -Pico del Buitre (Javalambre)

La sexta etapa de La Vuelta a España saldrá de la provincia castellonense de la Vall d’Uixó. Será una etapa montañosa, con un recorrido total de 183,5 kilómetros. Los ciclistas tendrán que escalar dos puertos de tercera categoría antes de culminar el día con un espectacular final en alto en una cima de primera, el Pico del Buitre, en Javalambre (Teruel).