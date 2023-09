Después de su gran actuación hace dos semanas en Monza, donde logró la pole y su primer podio de la temporada (3º) ante los tifosi, está claro que Carlos Sainz sigue en racha. El piloto madrileño ha liderado en Singapur los libres 2 y tres y ha cosechado una nueva pole con una vuelta mágica que le ha permitido superar por milésimas a Russell y Leclerc. Carlos, con la moral por las nubes, y sabiendo que los dos Red Bull saldrán atrás en parrilla tras caer hoy en Q2, sabe que tiene posibilidades reales de victoria este domingo.

"Estoy contento, como en Monza hemos vuelto a encontrar la configuración idónea desde los Libres 1 y hemos ido fuertes en todas las sesiones. Luego lo hemos hecho todo bien en la Q3", ha resumido Sainz nada más bajarse del coche, entrevistado a pie de pista por la piloto estadounidense Danica Patrick.

"Me he centrado en no cometer ningún error, en que fuera una vuelta limpia, y hacerlo aquí así normalmente te puede dar esta pole. Hemos podido centrarnos y hacer una buena vuelta como queríamos, quizá pude ir incluso un poquito más rápido pero no quería arriesgar más de la cuenta", ha explicado después en rueda de prensa.

Con vistas a la carrera, Sainz ha mostrado cierta cautela: "Singapur tiene estas curvas cortas, rápidos cambios de dirección y parece que nuestro coche se comporta muy bien aquí. Conocemos nuestra debilidad, que es el ritmo de carrera, donde pagamos el precio. En ritmo de carrera y en degradación de neumáticos los Mercedes, Red Bull y Aston Martin parecían más rápidos, así que tendremos que hacer una carrera a la defensiva. Aquí es más difícil adelantar y quizás podamos aguantar la posición", ha subrayado.

"De todos modos lo que puede pasar mañana es un interrogante, porque aquí los viernes no se puede aprender mucho. Los Mercedes suelen ser más rápidos los domingos en carrera. Irán a una estrategia diferente con los neumáticos y tendremos que mantener un ojo en ellos y centrarnos en hacer un buen 'stint' con los duros para mantener las oportunidades de victoria en las últimas vueltas", ha añadido Carlos.

Después del mal arranque de Ferrari esta temporada con un monoplaza difícil de conducir y bastante impredecible, el madrileño reconoce que es "una sorpresa" que ser rápido en dos circuitos tan diferentes como Monza y Singapur: "Siempre hemos tenido algún problema y nos ha faltado ritmo en estas pistas de alta carga. Nuestro equipo ha hecho un gran trabajo para entender este paquete aerodinámico de alta carga y sin duda estamos progresando. En este circuito Ferrari siempre ha ido bien".

También es mérito propio, no en vano todo el fin de semana ha ido mejor que Leclerc, salvo en el FP1, y en Italia superó a su compañero tras una intensa batalla final en la que Ferrari dio luz verde al monegasco para atacarle: "Tengo mucha confianza, me siento muy bien con el coche. Estoy pilotando mejor que nunca desde que estoy en Ferrari y estoy extrayendo mi potencial completo y eso seguro que me da más confianza para el resto de carreras", afirma.

Carlos, que hace un año en Silverstone logró su primera victoria en F1, buscará mañana la segunda: "Sería increíble ganar y ese es el objetivo. Lo voy a dar todo como en Monza y espero que mañana sí sea suficiente. Más que nunca quiero rematar la faena y conseguir la victoria. No podemos descartar a los Red Bull, han sido rápidos todo el año, pero por suerte aquí, parece que puede ser más complicado para ellos".