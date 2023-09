Optimismo. Eso es lo que quiso transmitir en la previa del partido contra el Rayo Vallecano el entrenador del Villarreal. Escocido aún por el 2-0 encajado el jueves en el campo del Panathinaikos, en el estreno en la Europa League, también dejó claro que será uno partido «nada fácil» el que le espera a su equipo en Vallecas, campo que se le suele atragantar a muchos de los conjuntos visitantes.

«Yo he visto a los jugadores muy bien esta mañana (por ayer), en el trabajo les he visto bien y con ganas. Hemos hecho una parte de visual, y hemos trabajado lo que hemos podido, ya que solo podemos hacerlo en el día de hoy. Tengo la sensación de llegar bien, esa es la sensación que tengo», aseguró el técnico ante la prensa.

Sin excusas

Para Pacheta, el acumulado de partidos no debe ser una excusa: «Nos han dado mucha información estos partidos, hemos hecho un trabajo para conocernos e ir adaptándonos. Creo que vamos a ir mejorando, no solo lo creo, yo he hecho cosas en todos los sitios y hemos conseguido que nuestros equipos hagan muchas cosas bien. Por ello, si el trabajo que hacemos en los entrenamientos se ve en el campo y además ganas, ahí está la fortaleza en el trabajo y en el equipo. Es verdad que ahora no podemos entrenar, por lo que debemos utilizar mucho el vídeo y con ello estamos trabajando. Han pasado solo 48 horas que es cuándo sale el cansancio; no hemos podido trabajar como nos hubiera gustado».

Contundencia

El preparador burgalés busca que su equipo sea sólido: «Debemos ser sólidos. Esa solidez se pierde cuando nos separamos, nos hacen dudar las transiciones del rival y eso no puede suceder. Y sobre todo estamos trabajando todas las situaciones que nos han llevado a tener problemas, esas pérdidas que nos generan transiciones. Eso se arregla finalizando las jugadas, cortando la contra y, estando mucho más juntos y más sólidos. Aunque debemos acertar en nuestros momentos buenos, tenemos que matar en ese momento bueno, y ser sólidos en el momento malo. Eso es los que estamos trabajando para lograrlo y ser más sólidos. Cuando tenemos problemas tenemos que ser más solidarios y estar más juntos».

Rival complicado

En cuanto al análisis del rival, Pacheta advirtió del potencial rayista: «El Rayo es un equipo muy intenso, siempre lo ha sido, carga mucho el área y hay muchas veces que el partido se alborota. Y ahí, es cuando más paz y tranquilidad debemos tener. Tiene jugadores con mucho gol y mucha llegada, van por fuera y van por dentro, es un equipo muy vertical», concluyó.