Frank Martínez conquistó la medalla de plata en los Campeonatos de Europa sub-22 en menos de 71 kilos. El deportista del Club La Unión de Castellón y del Proyecto FER solo perdió la final frente al moldavo Vasile Cebotari, después de un combate muy igualado.

«Es una plata agridulce y me sabe a poco, porque perder una final siempre genera frustración», valoró Martínez. «Por desgracia, fue mi peor día en toda la competición: no me encontré a gusto y con buenas sensaciones en ningún momento del combate», ahondó. «Dicho esto, analizando el torneo con más tranquilidad, la plata es un muy buen resultado, porque he conseguido grandes victorias ante rivales muy fuertes, lo que me da mucha ánimo y fuerza para el futuro», ahondó el valldeuxense.

La clave del éxito en esta medalla fue, más que por la fuerza de los golpes, su capacidad estratégica y su habilidad para interpretar los combates, así como su condición física: «Mi boxeo no se basa en un ataque alocado contra los rivales. Por supuesto, hay que golpear, pero mi fuerte es ser inteligente en el ring, aprovechar mi rapidez y agilidad para descolocar a los oponentes...». «Es decir, ser paciente, calculador y un buen estratega», resumió.

¿Olímpico en París?

Ahora su desafío es estar en alguno de los dos Preolímpicos que se disputan en 2024, con el objetivo de estar en París: «Es uno de mis objetivos».

Balance

Pese a tener solo 22 años, ya acumula logros destacados en los últimos años, tras ser plata en el Campeonato de Europa joven en Montenegro y campeón de España joven.