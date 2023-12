La guerra en el golf es un hecho. El PGA Tour ha comunicado que Jon Rahm ha sido suspendido tras el ingreso del español en el LIV Golf saudí después de aceptar una oferta por 550 millones de euros. Pese a que hay negociaciones entre el PGA Tour y la Superliga saudí para que se produzca una fusión, el circuito estadounidense ha activado los trámites al notificar al jugador su suspensión por "su asociación con torneos no autorizados".

Rahm, que actualmente ocupaba el puesto 18 del ranking, desaparece del mismo, provocando un movimiento en el circuito que beneficia a todos los jugadores que estaban por detrás de él en el ránking. Hay que recordar que los 50 primeros tienen derecho a disputar los ocho grandes torneos del circuito. En el comunicado el PGA Tour confirmar que "de acuerdo al reglamento, se le ha notificado a Jon Rahm que está suspendido y que ya no es elegible para participar en los torneos del PGA Tour tras su asociación con otros torneos no autorizados".

Rahm quería seguir jugando los 'mayors'

El de Barrika, que comunicó el pasado jueves su ingreso en el circuito saudí, confiaba en que las negociaciones que había entre ambos circuitos le permitiesen seguir jugando los grandes torneos del PGA Tour, pese a alistarse en la Superliga: ""Quiero mantener mis tarjetas si me dejan. Con la libertad que me da el LIV podría jugar esos circuitos. Hay ciertos torneos del PGA que me gustaría jugar si mi agenda me lo permite. He explicado muchas veces lo que significa la Ryder Cup para mí y espero poder seguir involucrado en el futuro".

Sin embargo, la sanción le excluye del ránking del PGA Tour y ahora solo podrá participar en los 'mayors' que se ha ganado el derecho por ser ganador de los mismo. La idea de Rahm era poder seguir jugando los torneos 'grandes' del circuito clásico, como mínimo hasta 2027. Como ganador que es podrá jugar en Augusta de por vida y en el US Open hasta 2031.

Negociaciones PGA-LIV Golf

Esta maniobra se entiende como una declaración de guerra, pese a que ambos circuitos se encuentran negociando un acuerdo y se han dado de margen hasta el 31 de diciembre para alcanzar un acuerdo que les permita diseñar el nuevo calendario de competiciones del futuro, ya sea con una fusión de circuitos o con otro modelo diferente. La firma de Rahm por los saudíes se entendió como una maniobra que acercaba al entendimiento entre ambas, porque la PGA Tour no quería perder a uno de los jugadores de referencia del circuito. Pero la decisión de sancionarle, cumpliendo la normativa vigente del circuito, recrudece la tensión entre ambos circuitos mientras negocian para encontrar un acuerdo a contrarreloj.

Precisamente, la semana pasada tenía previsto Jay Monahan, comisionado de PGA Tour, reunirse con Yasir Al-Rumayyan, responsable del fondo soberano saudí (PIF), pero el encuentro se canceló. Las negociaciones siguen en pie y Monahan aseguró que "llegar a un acuerdo se mantiene como un objetivo prioritario para el PGA".

El pasado mes de junio se cerró un preacuerdo que incluía la retirada de todos los litigios judiciales abiertos por el PGA contra LIV Golf y los golfistas que cambiaron de circuito. Por eso extraña la maniobra de suspender a Rahm en este momento. Se espera que las organizaciones creen en 2024 una 'joint venture' para gestionar el negocio y los derechos comerciales del nuevo circuito. Además, se confirmó que el Fondo de Inversión Público Saudí (PIF) invertirá 1.000 millones de dólares (908,6 millones de euros) en la nueva sociedad.