Fede Valverde fue el MVP de la primera Supercopa de España que se jugó en Arabia Saudí. Se jugó en Jeddah y la ganó el Real Madrid desde el punto de penalti tras acabar el empate y la prórroga sin goles. A falta de cinco minutos para el final de la prórroga, Fede Valverde cortó con una violenta patada una acción de Morata cuando se dirigía solo hacia la portería del Atlético. El uruguayo asegura que repetiría la acción.

“Este club te exige ganar. La repetiría siempre y cuando sea para el bien del equipo. Si vamos ganado o perdiendo 3-0 no, porque no le voy a pegar a un compañero sin sentido. Pero si el partido está igualado, por orgullo, por mis compañeros, por el equipo, sí lo haría. Son los valores que me han enseñado, los de ganar”, explica Fede Valverde en las instalaciones del Al Nassr un día antes de la semifinal de la Supercopa.

Será el primero de los tres derbis madrileños que se jugarán en un mes, con enfrentamiento también en la Liga y en los octavos de final de la Copa del Rey. “Para mí es muy lindo jugar estos partidos, lo mejor es competir contra los mejores y el Atlético es uno de los mejores del mundo. Será muy emocionante. Mañana ya nos jugamos un título. Hay que jugar con mucho carácter y demostrar en estos partidos a la afición que estamos para luchar por todo.

El uruguayo está jugando de pivote de momento. Quizá con el regreso de Tchouaméni deje esa posición. Se siente muy cómodo y le gusta. “Cuando me vio el Madrid fue jugando de 5. Siempre he hablado con mi mujer, mi papá que es donde más disfruto porque puedo aportar en ataque y en defensa y puedo aportar mucho en un partido. Puede ser que esté en mi mejor momento, disfruto mucho en esta posición”.