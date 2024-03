Alonso: "Estoy decepcionado por la sanción, pero me alegro de que George esté bien"

Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula 1, ha cruzado sexto la meta del Gran Premio de Australia, pero ha caído al octavo puesto tras ser sancionado con 20 segundos de penalización por su acción defensiva ante George Russell, que ha estrellado su coche en la úlltima vuelta.

A instancias de Mercedes, los comisarios han abierto una investigación tras la carrera y han considerado que Alonso ha efectuado una maniobra irregular en la acción que ha desencadenado el accidente de Russell, por fortuna sin consecuencias físicas para el británico.

"Tuvimos suerte con el momento en el que se decretó 'coche de seguridad virtual' tras la retirada de Lewis. Luego estaba felizmente ubicado por detrás de 'Checo', aprovechando el DRS que tomaba de él. Perdí mucho tiempo cuando Leclerc salió del' pit stop', pero esos segundos que habíamos ganado fueron oro molido al final", ha resumido Alonso.

"En las últimas vueltas, George me cogió rápidamente. Yo sabía que estaba llegando, y luego estuvo en el umbral del DRS durante cinco o seis vueltas, por lo que yo estaba dando auténticas vueltas de calificación para mantenerme por delante de él", ha explicado el piloto asturiano.

"Quería optimizar mi velocidad de salida de la sexta curva para defenderme de él. Eso es lo que hubiera hecho cualquier piloto de carreras; y no me pareció peligroso", ha precisado Fernando después de conocer su penalización. "Es decepcionante que los comisarios me sancionen por una acción que considero de pilotaje duro, pero justo. De cualquier manera, me alegro de que George esté bien. No fue agradable ver su coche en mitad de la pista", ha subrayado.

"Éste no fue el mejor fin de semana para nosotros en términos de ritmo, pero nuestra carrera estuvo bien ejecutada: buena estrategia, unos 'pit stops' increíbles y una gran fiabilidad", comentó Alonso, que, tras la actualización de la clasificación, es octavo en el Mundial, con 16 puntos: 35 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo abandonó, por una avería de frenos.