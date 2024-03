El Barça se reencuentra con la victoria arrollando al Joventut

El Barça se impuso al Joventut por 75-93 en un derbi catalán en el que ambos equipos pugnaban por dejar atrás una racha de derrotas consecutivas. El encuentro, marcado también en un primer momento por el regreso al Olímpic de Badalona de Joel Parra y Ricky Rubio, devolvió la confianza en su juego a los azulgranas para las tres últimas jornadas de la Euroliga, en las que esperan obtener el billete para los cuartos de final como cabeza de serie.

Empezaron fuertes en ataque los de Roger Grimau en un primer cuarto en el que los locales se encontraban ausentes. La Penya no pudo contar con su estrella, Ante Tomic, que tuvo que regresar a su Croacia natal tras el fallecimiento de su padre, una ausencia que trastabilló de inicio a los verdinegros. El brillante arranque de Ricky Rubio en la que fuera su casa abrió el marcador para los azulgranas en un inicio de partido en el que los jugadores del Joventut acusaron una serie de errores defensivos que el Barça no desaprovechó. Fueron vitales Vives y Evans para que no se escaparan por más de siete puntos (21-28) los de Grimau al final del primer cuarto.

Tras un primer 'shock' inicial, en el que los de Badalona parecían desubicados ante la ausencia de su pívot, entraron cambiando el ritmo, con mayor velocidad y agresividad al segundo cuarto que rápidamente consiguieron empatar a 28 puntos. El desconcierto del Barça propició que llegaran a ponerse por primera vez por delante (34-33) los de Badalona, aunque no por mucho tiempo, pues terminaron yendo al descanso nuevamente por detrás (40-45).

Segunda mitad

Inciaron los de Grimau la segunda mitad del partido como la primera, con una ventaja holgada de siete puntos a cero en el parcial y que llegó a ser de hasta 12 por delante (40-52). El juego acertado de Brizuela obligó a Duran a devolver a Feliz a la pista para que acompañara al acertado Brodziansky. Abrines, con dos triples seguidos, agrandó una ventaja de 20 puntos (58-78) que empezaba a hacerse una montaña para la Penya.

Fueron superiores los azulgranas, que consiguieron alinearse y compensar el ataque y la defensa y llegaron a conseguir una ventaja de hasta 22 puntos en el último cuarto. "Han sido mejores. Sobre todo en la segunda parte", reconoció sin tapujos el técnico Carles Durán. Y es que fue en la segunda mitad cuando el Barcelona se arremangó y selló el marcador para los de Badalona con buenas defensas.

La sorpresa verdinegra la dio el joven canterano Ian Platteeuw, de 16 años, que debutó con el primer equipo a falta de 26 segundos para el final con una magnífica aunque breve actuación que puso en pie al Olímpic. El canterano fue convocado a última hora por la baja de Tomic y anotó una canasta sobre la bocina final.