Roberto Bou sale victorioso de Sant Joan de Moró en la Gigante Small más internacional

Roberto Bou Martín de Mora de Rubielos ganador entre otras relevantes carreras de la Titan Desert de Marruecos, y actual Campeón de España de XC BTT Ultramaratón ha vencido la Gigante de Piedra Small con salida y meta en Sant Joan de Moró en la que han participado más de 500 ciclistas.

Destacar la sorpresa en la entrega de trofeos en el podium que el ganador le declaro públicamente matrimonio a su novia Coral que es de Castellote, ambos de la provincia de Teruel, aceptando ella muy emocionada la petición de Roberto Bou.

El ganador realizó un tiempo de 5 horas y 22 minutos, segundo quedó Álex Sempere Jover con un tiempo de 5 horas y 39 minutos y tercero Marçal Mercadal Cereza con 5 horas y 50 minutos.

Roberto Bou Martín fue el claro dominador de la prueba disputada este sábado / Javier Nomdedeu

Entre otras categorías en Master 40 los tres primeros fueron Marcos González, Vicente Pla y Ginés López, y en Master 30 Aitor Safont, Juan Manuel Climent y Amador Nieto, reseñando que el mejor local fue Luis Edo Vicente que fue el 11 de la general.

Un alto nivel

El mejor mountain bike nacional e internacional regresó ayer sábado a las montañas de Castellón, con Sant Joan de Moró como base central para una nueva edición de la Gigante de Piedra Small, la prueba XCM más dura de España. Un evento deportivo que este 2024 ha recibido el reconocimiento de los premios Emprén Esport, iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso para fomentar el emprendimiento deportivo en la Comunitat Valenciana y que ha galardonado a la Gigante de Piedra con el máximo reconocimiento de la categoría Consolidación.

La prueba obligaba a completar un recorrido circular que atraviesa las localidades de L´Alcora, Figueroles, Castillo de Villamalefa y Lucena del Cid, con ascensiones como la exigente del Mas de la Costa de Llucena con un recorrido técnico y duro de 120 kilómetros y 3600 metros de desnivel acumulado.

Circuito exigente

Como gran novedad, la prueba se estrenó como categoría UCI 2 en el circuito internacional de Cross Country Maratón (XCM) y se encuadra dentro del circuito National Ultra Endurance Marathon Series (NUE), siendo la primera prueba en celebrarse fuera de Estados Unidos.

En lo referente a los profesionales, destacar también la presencia de la leyenda del Mountain Bike de 62 años el norteamericano Tinker Juárez. La Gigante de Piedra Small de Sant Joan de Moró viene a reforzar el papel de dentro del ecosistema de competiciones deportivas no ya dentro de Castellón y la Comunitat Valenciana sino como la carrera de Mountain Bike mas dura de España.

Los tres primeros clasificados de la Gigante de Piedra Small de Sant Joan de Moró. / Javier Nomdedeu

Desde la organización siempre avisan 'No hay que dejarse engañar, no es media Gigante, es mucho más'. Es un recorrido espectacular, por donde hacía mucho que no pasaba nadie, lugares, pistas y sendas recuperadas para llevarte a un paisaje único, donde descubres la espectacular naturaleza de este territorio que es el interior de la provincia de Castellón.

Reacciones

Como manifiesta el alma mater de la prueba Manolo Mallol del Club Deportivo Gigante de Piedra "La dureza y calidad en la ejecución de Gigante de Piedra Small nos ha hecho merecedores de ser la única prueba del circuito National Ultra Endurance Marathon Series que se corre fuera de Norteamérica y parte del circuito internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la categoría de Cross Country Marathon (XCM)".

Por su parte desde la organización recuerdan que la Ultrabike Gigante de Piedra de 200 km y 6500 desnivel + con salida y meta desde l'Alcora tendrá lugar el próximo sábado 1 de junio, siendo la hermana mayor de esta prestigiosa marca Gigante de Piedra que se ha arraigado entre las mejores del panorama internacional.