La nuclear de Ascó para de forma imprevista para una reparación

La central nuclear Ascó I, en Tarragona, ha notificado una parada que no estaba no programada que ha obligado a Red Eléctrica a forzar un parón de ciertas fábricas para evitar un desequilibrio entre la producción de energía disponible y el consumo. A esta hora, según un comunicado emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear, la planta se encuentra estable. Además, la incidencia no ha supuesto ningún peligro para la seguridad de la instalación y tampoco para las personas o el medio ambiente. Un buen ejemplo de ello es que el hecho se ha clasificado con el "nivel 0" en la escala internacional de sucesos nucleares.

Este tipo de paradas no acarrean ningún riesgo para las personas ni el medio ambiente

¿Pero por qué la central ha tenido que frenar su producción de forma inesperada hasta tal punto que Red Eléctrica ha tenido que reajustar los consumos? ¿Se trata de algo habitual? Fuentes consultadas por El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este diario, detallan que, aunque no suceda muy a menudo, todas las centrales nucleares contemplan este tipo de paradas. En concreto, existen dos tipos de paradas: lrlas 'programadas' y las 'no programadas'. Las primeras pueden estar previstas con años de antelación, como la que se realizará en la unidad II de Ascó el próximo noviembre. En estos casos, los parones pueden durar varias semanas y se ejecutan para hacer cambios de combustible o revisiones necesarias. También se consideran 'programadas' las que se prevén con ciertos días de margen.

"Parar en el arcén"

En cambio, las paradas 'no programadas' como la ocurrida este jueves pueden ser de distintos tipos. Por un lado, están las que son sobrevenidas: en estos casos, precisan las mismas fuentes, en menos de tres segundos se puede frenar la producción de golpe. Luego, están las que se pueden organizar de forma 'ordenada', como la llevada a cabo esta semana por Ascó I. Se denominan 'paradas no programadas ordenadas'.

En estos casos, la central va bajando el ritmo lentamente. Aproximadamente, la potencia disminuye a una velocidad de un megavatio por minuto y en unas 12 horas puedes tener la central parada.

Si lo comparamos con un coche, la 'parada ordenada' sería el equivalente a que se encienda una luz de aviso en un coche y reduzcas la velocidad mientras buscas una gasolinera o un arcén lo suficientemente ancho como para encender los cuatro intermitentes y parar. En cambio, la sobrevenida sería como ver humo en el coche y parar de inmediato donde sea.

Válvula de agua

Si en este caso se ha podido estructurar una parada 'no programada' pero 'ordenada' es porque el error detectado en una válvula no ponía en riesgo la seguridad, sino que estaba relacionado con la producción. Se trata de un elemento que suministra agua al generador de vapor (en este caso, el C) situado dentro del reactor. Este vapor es el que provoca el movimiento de las turbinas que luego producen energía.

Los responsables de la central, después de observar cambios en la velocidad de las bombas de agua e intentar resolver el problema sin parar la producción, optaron por esta 'parada ordenada', que ha permitido comprobar que la posición de la válvula afectada no era la correcta. El siguiente paso es solucionar el problema para después poner en marcha de nuevo la central nuclear y recuperar el ritmo de producción habitual, aunque de momento, no se ha comunicado cuándo.

