«El pueblo ha hablado. Quiere un cambio y ese cambio pasa por personas que no estaban antes en el gobierno». Así de rotunda se muestra la portavoz de Compromís per Torreblanca, Miriam Pañella, sobre la posibilidad de alcanzar un tripartito (sería junto al PSPV-PSOE y Torreblanca Decide -TD-).

Aunque la suma de los ediles de las tres formaciones les daría la mayoría absoluta para superar al PP (con seis ediles) y Pañella podría llegar a ser alcaldesa, la cabeza de lista de la formación nacionalista no da ninguna posibilidad a ese acuerdo a tres bandas: «Es inviable. No lo hemos contemplado y no está encima de la mesa».

La líder local de Compromís, que recuerda lo cerca que estuvieron de conseguir un concejal más (se quedaron a ocho votos del cuarto, por lo que tienen que conformarse con repetir los tres que tienen ahora), saca pecho de «ser la segunda fuerza más votada y primera del bloque de izquierdas» (sorpassan al PSPV), pero insiste en que no ve factible un tripartito.

«Ese pacto no se puede llevar a cabo. Los resultados son claros y tenemos que ser coherentes. Por responsabilidad, no vamos a desdecirnos de lo que siempre hemos defendido, de manera que Compromís no va a pactar con partidos a los que solo les mueven los intereses partidistas y personales (en referencia a TD). No hemos venido a hacer política para mover y ocupar sillas», deja claro.

¿Y la opción de apoyar al PP?

Aunque asume que ahora su partido será «el líder de la oposición», Pañella reconoce abiertamente que la posibilidad de un acuerdo de gobierno con el PP está ahí y no cierra la puerta ni mucho menos. «En el último pleno (una sesión extraordinaria que se convocó para adjudicar el agente urbanizador del PAI del golf), se vieron muy claramente las posturas de cada uno. Vamos a velar siempre por el bien del pueblo, sea desde la oposición, que será lo más seguro, o en un posible pacto de gobierno con el PP», desgrana.

Y remarca que en las elecciones del 2019, cuando todo parecía propicio a un pacto entre el PSPV (con cuatro concejales en el 2019) y Compromís (con tres también entonces), el acuerdo no fructificó (los informes sobre el PAI fueron el escollo) y el PSPV se alió finalmente con Torreblanca Decide.

El PSPV lo intentará

A pesar de que, en caliente, los socialistas (logran esta vez tres ediles) no contemplaban en un principio buscar el apoyo de Compromís y TD para un tripartito, ayer recogieron cable y ahora explorarán esa vía. Así lo asegura la alcaldesa en funciones, Josefa Tena, que afirma que buscarán un acercamiento. «Nos sentaremos a hablar con ellos para intentar llegar a un acuerdo», indica, y recuerda que en su primera legislatura (2015-2019) sí fue posible una alianza PSPV-Compromís-Cs.

Desde TD (con un edil), su portavoz, Rosana Villanueva, ya expresó el lunes que no se iba a casar con nadie y que «puede pasar cualquier cosa». «Lo que está claro es que seremos decisivos», apuntó.