Tres semanas después de que los vecinos fuesen a las urnas el para decidir con sus votos el futuro político de la ciudad para los próximos cuatro años, Onda ha iniciado este sábado la nueva legislatura con la constitución del nuevo Ayuntamiento y la toma de posesión de los diferentes concejales.

Al frente del consistorio estará otro mandato más Carmina Ballester (PP), que inicia su segunda legislatura como alcaldesa, tras lograr una aplastante mayoría absoluta que la convirtieron en la alcaldesa más votada de toda la Comunitat Valenciana.

A las 12.00 horas el presidente de la Mesa de edad, Juan López, ha abierto la sesión en la que los 21 ediles han jurado o prometido el cargo. Luego, se ha procedido a la elección de la alcaldía mediante voto secreto, resultando 14 votos para Carmina Ballester (PP), 6 para Silvia Cerdà (PSPV) y 1 para Rubén Sánchez (Compromís).

Tras recibir la vara de mando y ofrecerla al pueblo, Ballester ha pronunciado un emotivo discurso en el que ha esbozado su proyecto de ciudad y los grandes retos de futuro por los que a partir de hoy se pone a trabajar el nuevo equipo de gobierno.

De este modo, la alcaldesa ha mencionado las propuestas del programa electoral relativas a la Cultura, los jóvenes, familias e infancia, deporte, bienestar animal, igualdad real, sostenibilidad con el pulmón verde como proyecto principal, impulso al tejido industrial, comercial y turístico, apoyo a los autónomos, los nuevos proyectos de Onda Bonica y las reivindicaciones ante otras administraciones como la segunda residencia de la 3ª edad y centro de día, la instalación del mamógrafo, la SAMU 24 horas y el nuevo cuartel de la Guardia Civil.

“Nos guía el inconformismo por querer seguir mejorando nuestra ciudad, y por eso nos comprometemos con un proyecto serio, solvente e ilusionante que convierta a Onda en la mejor tierra para vivir, trabajar y ver crecer a los nuestros. Onda es una gran ciudad llena de talento, solidaridad y buenas personas. Y juntos llegaremos tan lejos como nos propongamos”, ha destacado la primera edil.

“Mis padres me enseñaron los valores de la libertad, del esfuerzo, de la honestidad y del sacrificio, también a cuidar la tierra para recolectar los mejores frutos. Con esos valores, con el compromiso, con toda la humildad y con más ilusión que nunca mi equipo seguirá trabajando por esta tierra y por los nuestros, porque lo mejor para Onda está por llegar”, con estas palabras ha concluido Carmina Ballester su intervención y ha cerrado la sesión.

Homenaje a las víctimas del Covid

Por otro lado, Ballester también se ha referido en su discurso a la “terrible tristeza (y miedo, lo reconozco) de tener que gestionar una cruel pandemia que nos ha inundado de dolor a todos. Jamás pensé que tomaría tantas decisiones fundadas en el corazón, que no en mis conocimientos, a la hora de afrontar la peor crisis que ha vivido Onda desde la finalización de la Guerra Civil Española. Seguiré guiándome por el corazón, quizás no tengo, ni tendré, propósito de enmienda”.

Nueva corporación municipal

De acuerdo a los votos del 28M, estos son los concejales que salieron electos en los comicios.

Grupo Popular

1. Doña CARMINA BALLESTER FELIU

2. Don JOSÉ VICENTE ISERTE IBÁÑEZ

3. Doña MARÍA PRADES ÁLVAREZ

4. Don DANIEL ÁLVARO CORBI

5. Don SERGIO PUIG POVEDA

6. Doña MARÍA BAILA GIMENO

7. Doña MARÍA DOLORES OJEDA FERNÁNDEZ

8. Don JUAN LÓPEZ PEÑA

9. Don VICENTE BOU MONTOLIU

10. Don FRANCISCO JOSÉ PASTOR GARCÍA

11. Don ÓSCAR VALERO MANUEL

12. Don VICENTE RAMÓN PERIS

13. Doña MARÍA ISABEL RAIGADA CEPAS

14. Doña MARTA VILLANUEVA PALOMEQUE

Grupo Socialista

1. Doña SILVIA CERDA ALFONSO

2. Don VICENTE GARCÍA NEBOT

3. Doña TERESA ARROYO ALBERT

4. Don ASENSIO JOSE BLAYA MARTÍNEZ

5. Doña ALBA MARTÍNEZ LECHA

6. Don JORGE ALARCÓN GALLEN

COMPROMÍS PER ONDA: ACORD PER GUANYAR (ACORD PER GUANYAR)

1. Don RUBEN SÁNCHEZ MOLINA