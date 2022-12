Feijóo: "El Gobierno no presenta una financiación autonómica porque la propuesta de ERC es incompatible con la valenciana"

¿Le gustaría que el candidato valenciano, Carlos Mazón, en el caso de gobernar, se pareciera más a Moreno Bonilla o a Isabel Díaz Ayuso?

Espero que no deje de parecerse a quien es.

Es una manera de decir si aconseja un perfil más moderado o más radical.

Aconsejo un perfil que interprete bien la mayoría de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Si no eres capaz de entender al pueblo que vas a representar, no eres auténtico. Mazón es una persona con trazabilidad política: estuvo, se fue, volvió y ahora es presidente de una diputación. Sabe lo difícil que es pagar nóminas, llegar a fin de mes y es una persona con un gran talante. Sería un excelente presidente de la Generalitat, porque, entre otras cosas, el actual Govern está muy erosionado, dividido y ha tenido su oportunidad. Que la C. Valenciana sea uno de los principales teloneros de Sánchez es un grave error.

También ha hecho cosas distintas, como aprobar una rebaja fiscal que el PP apoyó en las Corts. ¿Puig es diferente a Sánchez o son dos caras del mismo proyecto?

Le veo muchas más coincidencias que diferencias, desde el respeto al president Puig porque nos conocemos, nos hemos respetado y mantengo ese respeto. Pero claramente el balance es muy favorable a las coincidencias. Conozco otros presidentes con los que hay más diferencias.

Uno de esos debates que tuvieron es el de la financiación autonómica, caducada desde 2014. ¿Van a dejar en algún momento de pasarse la pelota el Gobierno y el PP y ponerse a pactar?

El Gobierno no ha hecho ninguna propuesta de financiación.

Ha hecho un ‘esqueleto’.

El Gobierno no va a hacer ninguna propuesta de financiación autonómica mientras no llegue a un acuerdo con el independentismo catalán. Que no nos haga perder el tiempo. Si quiere permanecer en el Gobierno, hará un sistema de financiación que tenga el visto bueno de Esquerra. Y si no, no lo hará. ¿Y por qué no lo hace? Porque la propuesta de financiación de ERC es incompatible con la de Valencia y otras comunidades.

¿Pero en el caso de que Sánchez levantara mañana el teléfono y le dijera vamos a ponernos a negociar, lo haría?

Siendo presidente gallego dije que la C. Valenciana era la peor financiada junto con Murcia. Comprenderá que ahora que ya no soy parte e intento representar al todo, un poco de credibilidad tengo. Si no tengo posibilidad de hacer un nuevo modelo de financiación, equilibraremos a la media las dos que están muy por debajo.

¿Su posición sobre el trasvase Tajo-Segura es la del PP valenciano o la del manchego?

Mi posición es recuperar las políticas de Estado. Llevamos cinco años sin ellas. Es recuperar un pacto nacional por el agua y que cuando hay un momento crítico de un trasvase, pedir los informes técnicos y acreditar si hay que cerrar la cañería o abrirla en el porcentaje que corresponda. Lo que no puede ser es que no haya informes, motivaciones hidráulicas y que por decreto se diga que se acaba el trasvase. Hemos de invertir mucho más en infraestructuras hidráulicas. Pero aquí no se discute nada, aquí se impone.

¿Llegar a la Moncloa pasa por ganar antes el Palau de la Generalitat?

No necesariamente, pero sí tiene una enorme importancia. Para nosotros, Valencia es una comunidad determinante. Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia son los cuatro grandes motores electorales de nuestro país.

Según las encuestas, el PP podría gobernar en la C. Valenciana solo con Vox. ¿Le preocupa?

A mí también me hacían esa pregunta en 2020 y sacamos más porcentaje de votos que en las tres anteriores. Llegado el momento, hay dos posibilidades, Mazón o Puig, no hay más.