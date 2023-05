El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, ha asegurado tras conocerse los resultados de las elecciones autonómicas del 28M en la Comunitat Valenciana, que han supuesto un retroceso para esta coalición y perder el gobierno progresista del que formaba parte junto a PSPV-PSOE y Unides Podem, que el voto que ha recibido su partido será "útil" para hacer "una oposición contundente y propositiva".

Baldoví, que ha comparecido ante los medios de comunicación en la carpa instalada junto a la sede de Compromís en València, se ha dirigido "al que posiblemente será el próximo presidente" del Ejecutivo autonómico, el 'popular' Carlos Mazón, para felicitarle y decirle a continuación que "tendrá en Compromís una oposición firme, responsable y correosa".

No obstante, ha señalado, "con la cara bien alta" que "desde este momento" los integrantes de Compromís comienzan a "trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos". "Trabajar, persistir y esperar. Volveremos, volveremos, volveremos", ha expuesto.

Aplausos

Joan Baldoví ha sido recibido con aplausos de miembros de su partido y de su candidatura, junto a los que ha subido al escenario para hablar a los periodistas, antes de comenzar a hablar. Sus primeras palabras han sido de "agradecimiento para todas aquellas personas que han depositado la papeleta de Compromís" en las urnas este 28M "en todo el territorio" de la Comunitat Valenciana, "pueblos y ciudades" y también "para la Presidencia de la Generalitat".

"Estamos convencidos de que hemos hecho la mejor campaña de Compromís, siempre en positivo, siempre presentando propuestas y siempre con elegancia", ha añadido el cabeza de lista de esta coalición.

A su vez, ha aludido ala "ola estatal", de color "azul", de la que también ha hablado el candidato de Compromís a la Alcaldía de València, Joan Ribó, tras constatarse que ha perdido el gobierno de esta ciudad y que a partir de esta jornada electoral este pasa al PP. "Ha llegado también aquí esa ola estatal que Ribó calificaba de azul", ha apuntado respecto a los resultados autonómicos.

"Y no nos hemos podido centrar en lo que eran las propuestas y soluciones de aquí", de la Comunitat Valenciana, ha apostillado Joan Baldoví. A continuación, ha dado de nuevo las gracias a quienes han dado su voto a Compromís y les ha hecho "una promesa": "su voto será útil".

"Trabajaremos con firmeza"

El candidato a la Generalitat, que ha recibido de nuevo aplausos en este punto de su intervención, ha explicado que ese respaldo será "útil para que Compromís haga en los ayuntamientos, en las Cortes" Valencianas "una oposición contundente y propositiva". "Desde el primer día trabajaremos con firmeza para luchar contra cualquier tipo de corrupción, para evitar los recortes en derechos y libertades y evitar que vuelvan las prácticas del pasado", ha subrayado.

"Desde el primer día trabajaremos en positivo, poniendo propuestas sobre la mesa y teniendo bien claro siempre que trabajamos y hemos trabajado siempre para mejorar la vida de los valencianos y valencianas", ha agregado.

Baldoví ha continuado diciendo que el 28M "no es un día fácil para muchos valencianos y valencianas", pero ha precisado que hay que centrarse "en lo verdaderamente importante: seguir haciendo política útil, ahora desde la oposición". "La sabemos hacer, lo hemos demostrado y lo seguiremos haciendo. Política para volver a recuperar la confianza de los ciudadanos valencianos", ha concretado.

"He enseñado a perder"

Tras ello, se ha dirigido a Mazón para indicarle que la de Compromís será "una oposición firme, responsable, útil y correosa". "He sido maestro de Educación Física, he enseñado a mis alumnos a ganar, pero sobre todo le he enseñado a perder", ha precisado.

Joan Baldoví ha manifestado que en la jornada electoral de este domingo, "los ciudadanos han decidido con su voto dónde ponían a cada uno" y ha resaltado tras ello que los miembros de Compromís con "demócratas" y aceptan "siempre el veredicto de los ciudadanos".

No obstante, ha señalado, "con la cara bien alta" que "desde este momento" los integrantes de Compromís comienzan a "trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos". "Trabajar, persistir y esperar. Volveremos, volveremos, volveremos", ha dicho entre aplausos al concluir su discurso. Sus palabras han sido respondidas con gritos de "Compromís, Compromís, Compromís" por parte de miembros del partido.