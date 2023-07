Barbón, investido presidente del Principado con los votos de la izquierda

Adrián Barbón acaba de ser investido este miércoles presidente del Principado de Asturias con los votos de los grupos parlamentarios de la izquierda. En primera votación y por mayoría absoluta, el líder socialista obtuvo el respaldo de los diecinueve diputados del PSOE, los tres de IU y finalmente el de Podemos. La suma de 23 evita tener que acudir a una segunda votación el viernes y confirma la elección tras un pleno mucho más corto de lo esperado en el que los grupos confrontaron sus proyectos con el que el nuevo presidente expuso el martes en la primera sesión del debate y que confirmó la disposición de PSOE e IU a configurar un "gobierno progresista" y "reformista" que previsiblemente tomará posesión el próximo día 1 de agosto.

La última incógnita respecto al momento de la elección de Barbón se disipó este miércoles, cuando la única diputada de Podemos, Covadonga Tomé, hizo público el resultado de la consulta que convocó entre la militancia de su partido y que se saldó, como era previsible, con una mayoría favorable al sí. El resto de la cámara, los diputados del PP, Vox y Foro Asturias, optaron, también como estaba previsto, por la abstención (el sistema de elección del presidente asturiano no permite el voto en contra). Una vez que PSOE e IU hicieron expresas sus intenciones de unirse en el Gobierno, el portavoz del PP, Diego Canga, cerró un debate cordial con Barbón afirmando que "si se ata a IU, nos complica mucho tenderle la mano como le estamos ofreciendo".

Hay boda. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha dado en la Junta el "sí, quiero" a "culminar la negociacion" para un gobierno progresista que el PSOE mantiene con IU. "Lo hago", dijo en su turno de réplica a los grupos durante el debate de investidura, "dentro de ese amor de conveniencia" a que le invita la insuficiencia de los apoyos que le dieron las urnas el 28 de mayo, pero dispuesto a configurar "un gobierno valiente" ya "en los próximos días y horas". Hizo expresión de sus ganas con tanto frenesí que el portavoz de IU, Ovidio Zapico, hubo de refrenarlo pidiéndole tiempo para cubrir el trámite de consultar el acuerdo con la militancia de su partido. Venía Barbón de dejar claro una vez más hacia dónde miran sus planes de Gobierno y de dar una respuesta con muchas dudas a las invitaciones de sumarse "al trío" que le hizo la única diputada de Podemos. En su réplica a Covadonga Tomé recordó los problemas internos de Podemos y le aclaró que "hablo de un gobierno estable. Si una organización política no lo es, ¿qué estabilidad puede dar al gobierno?".

No tardaría Tomé en recordarle de vuelta los problemas que también tuvo el PSOE asturiano, señalando por ejemplo los que terminaron con la exalcaldesa de Gijón, Ana González, fuera de la candidatura a la reelección, pero el caso es que la sesión en la que se culminará la segunda investidura de Adrián Barbón como presidente del Principado ha abonado con claridad las posibilidades de la formación de un gobierno de coalición entre los socialistas e IU.

Durante su réplica a Diego Canga, Barbón rechazó la mano que le tendió el PP argumentando que "no se trata sólo de la investidura del presidente". Está en juego el Gobierno, que es "más importante" y "reconociéndole" a Canga el tono cordial, el presidente añadió que "la histroria del PP en Asturias pone en duda que pudiera ser el sostén de la acción de gobierno durante cuatro años. En la legislatura pasada el PP no votó a favor ni de un solo un presupuesto. Ni se abstuvieron. Entienda que tenga prevención a gobernar mediante pactos con usted cuando tengo serias dudas de que esto tenga recorrido. Soy muy cercano a Santo Tomás en esto", concluyó. "Si no lo veo, no lo creo".