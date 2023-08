Se acabó la intriga. Felipe VI ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura como presidente del Gobierno. En un comunicado, la Casa del Rey explica que, como se ha venido produciendo en la mayoría de ocasiones, la elección del líder del PP para este primer debate de investidura se debe a que fue el ganador de las elecciones generales del 23-J y que, "a día de hoy" no se ha constando la existencia de otra mayoría suficiente que "hiciera decaer esta costumbre". La decisión del monarca se ha producido después de que el propio Feijóo se postulase, alegando que cuenta con el respaldo de Vox, CC y UPN -172 diputados en total-. Aun así, le faltarían cuatro escaños para la mayoría absoluta requerida.

La presidente del Congreso, Francina Armengol, ha anunciado la decisión de Felipe VI, pero no ha adelantado en qué fecha convocará el debate. Pese a que la elección del día le corresponde solo a ella, la expresidenta de Baleares ha asegurado que se pondrá en contacto con Feijóo para "escuchar y poder ver sus razones y preferencias". "Lo que se trata es poder facilitar las negociaciones de las distintas fuerzas políticas", ha resumido. No obstante, el líder del PP, en una rueda de prensa anterior, dejó caer que esas hipotéticas negociaciones no las empezaría hasta el próximo lunes, cuando estén constituidos los grupos parlamentarios.

Los argumentos

Nada más conocer la decisión del Rey, Feijóo ha publicado un mensaje en las redes sociales asegurando que dará "voz a los más de 11 millones de ciudadanos que quieren cambio, estabilidad y moderación con un Gobierno que defienda la igualdad de todos los españoles". Estas palabras ya las pronunció tras su reunión en la Zarzuela, cuando explicó que está legitimado a dar este paso porque es el "candidato del partido que ha ganado" las elecciones.

Ese mismo argumento es el que ha esgrimido la Casa del Rey. "Conviene señalar que, salvo en la Legislatura XI, en todas las elecciones generales (...) el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto (...). Esta práctia se ha ido convirtiendo con el paso de los años en costumbre", argumentan en el comunicado difundido. Además, se hace hincapié en que el Rey no ha constantado "a día de hoy" la existencia "de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre". Sánchez, aunque también se había postulado, no tiene todos los acuerdos cerrados.

Feijóo, por el contrario, ha sacado pecho de contar con el apoyo de "cuatro formaciones que sumados sus diputados totalizan 172 diputados", aunque esta cifra no le serviría para una mayoría absoluta, que está en 176 escaños. "Mi distancia para un Gobierno estaría a tan solo cuatro diputados", ha admitido el líder conservador antes de criticar que el PSOE está a "una amnistía, un referendum de independencia y oficializar la desigualdad de los españoles". Así, ha agradecido a todas las formaciones que le han apoyado. Especial atención le ha dedicado a Santiago Abascal, plegándose a las exigencias que el líder ultra había puesto sobre la mesa horas antes.

Sánchez y la "mayoría posible"

Feijóo no es el único que ha querido dar este paso. Tras su reunión con el monarca en el Palacio de la Zarzuela, Sánchez ha explicado que se ve en posición de cerrar los acuerdos necesarios para volver a ser investido presidente del Gobierno. En este sentido, ha recordado que el pasado 17 de agosto, cuando se constituyeron las Cortes, los socialistas lograron una mayoría de 178 diputados -dos más de los necesarios- para que su candidata, Francina Armengol, fuera elegida presidenta de la Cámara baja. En este sentido, cree que se podría revalidar esa misma aritmética que requiere de los apoyos de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. Por el momento, solo Yolanda Díaz ha confirmado su respaldo expreso.

"Sólo hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE. No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso", ha afirmado en una rueda de prensa desde la Moncloa. Aunque ha asegurado que respaldará y acatará la decisión que finalmente adopte Felipe VI, Sánchez ha dicho que Feijóo tiene un "techo de apoyos" establecido en 172 'síes', lo que resulta insuficiente. "Sería una investidura fallida", ha recalcado antes de señalar que "si el señor Feijóo, después del 23-J y el 17 de agosto, quiere darse de bruces con una realidad emanada de las urnas está en su derecho".