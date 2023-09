La sesión parlamentaria ha vivido durante esta mañana una bronca monumental entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el líder de la oposición, Iago Negueruela, después de que la líder del Ejecutivo haya utilizado fotografías del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont y el terrorista de la banda ETA, Josu Ternera, para arremeter contra el PSOE. "Estos no son mis socios", ha detallado Prohens. Una situación que ha disparado la tensión en la Cámara Balear, con los diputados socialistas exigiendo al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, que retire las palabras de Prohens del diario de sesiones. Todo ha arrancado cuando el portavoz del PSOE, Iago Negueruela, ha interpelado a la relación que tiene el Partido Popular con Vox, vinculado a la creación de la Oficina de Libertad Lingüística.

Senyor Negueruela, sap quins no són els meus socis de Govern? Aquest pròfug de la justícia no és el meu soci, ni aquest terrorista que justifica l'assassinat de guàrdies civils. Tampoc hauria de ser el soci d'un PSOE, si és que encara li queda qualque cosa de partit d'Estat. pic.twitter.com/zA3t3DDf2u — Marga Prohens (@MargaProhens) 26 de septiembre de 2023

Ante esta intervención, la líder del Ejecutivo ha respondido lo siguiente:"no tenía pensado hacerlo, pero su falsa superioridad moral me obliga a hacerlo". Mostrando dos fotografías, una de Carles Puigdemont y otra de Josu Ternera, Prohens ha lanzado un mensaje al bando socialista, "¿Sabe quienes no son mis socios? Ni un prófugo de la justicia ni un terrorista que justifica los asesinatos a guardias civiles. El Partido Socialista Obrero Español, como partido de estado no debería tener a estos socios".

Dicha interpelación ha levantado la indignación por parte de Negueruela. " Utilizar la foto de un terrorista y un asesino en la Cámara es indigno para la presidenta del Govern. Le pido que lo retire del diario de sesiones". El portavoz del PSOE ha pedido al presidente del Parlament interpelar por alusiones, algo que ha permitido Le Senne a través del artículo 81 del parlament con tres minutos de réplica, quitándole la palabra a la propia Prohens.

Un gesto que no ha gustado nada a los diputados de Vox, que han abandonado la Cámara y tampoco al propio Govern, ya que tanto Prohens como la portavoz adjunta, Marga Durán, han mostrado su disconformidad con Le Senne respecto a la palabra cedida a Negueruela. De hecho, la presidenta del Govern ha amonestado a su homólogo del Parlament por dar 3 minutos de réplica al socialista Negueruela en la salida del pleno.

Finalmente, la líder del Ejecutivo se ha negado a retirar sus palabras y las imágenes y le ha advertido al líder de la oposición que no va a permitir "este tono de amenaza hacia la presidenta semana tras semana. Se tiene que acostumbrar a esta situación".