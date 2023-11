Podemos da un paso más hacia su descomposición en Madrid. El partido, que nació en la Puerta del Sol al albur del 15M y en los pasillos de la Universidad Complutense de Madrid, pierde pie en el epicentro del país y el que fuera su principal caladero de votos en sus primeros años de vida. Después de quedar sin representación ni a nivel autonómico ni municipal en mayo, este miércoles ha anunciado su salida el coordinador del partido en Madrid capital, Luis Nieto, y lo ha hecho dando un portazo contra la dirección estatal, denunciando la falta de rotación en los cargos y el "fuego amigo".

La situación de Podemos está seriamente comprometida en Madrid, después de que desapareciesen en la Asamblea de Madrid y quedaran también fuera en el Ayuntamiento de Madrid, donde no tienen presencia desde 2019, cuando renunciaron a concurrir tras la ruptura de Manuela Carmena y un intento de pacto fallido capitaneado por el entonces alcaldable morado, el ex Jemad Julio Rodríguez, hoy presidente del think thank del partido, Instituto Democracia y República tras sustituir al defenestrado Juan Carlos Monedero.

La salida de Nieto, de nivel municipal, no es la única que se ha producido en las últimas semanas, después de que Alejandra Jacinto, ex diputada morada y candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, se diese de baja en el partido este mes de octubre tras haber pedido internamente rebajar la hostilidad hacia Yolanda Díaz para la coalición de Sumar, de la que fue después portavoz.

En un mensaje interno distribuido en algunos grupos de trabajo, Nieto denuncia haber sufrido, a "nivel interno", "acoso, insulto, mentiras y otras formas de proceder". "Nunca pensé que el “fuego amigo” fuera de tal bajeza. Yo creo en el compañerismo, la solidaridad, el debate franco y respetuoso, la unidad en la diversidad y a mi parecer esto es cada vez más difícil en nuestra organización", prosigue.

Duda sobre las primarias

En el mismo mensaje, Nieto relata cómo intentó dar un paso atrás en septiembre pidiendo abrir primarias tras los pobres resultados, pero denuncia que la Secretaría de Organización de Lilith Verstrynge impidió celebrar votaciones. Dos meses después y tras la conferencia política donde Podemos ratificó su línea dura contra Sumar, Nieto abandona el proyecto de manera unilateral y con duras críticas a la cúpula.

Además, el dirigente presiona por la celebración de primarias recordando que la renovación del órgano deberá convocarse en el plazo de un mes, según los reglamentos del partido, tras el nombramiento de un equipo técnico por parte de la Organización del partido a nivel estatal y del partido autonómico madrileño, comandado por Jesús Santos. La sospecha de algunos cargos morados en la capital es que sea directamente el aparato estatal quien nombre a esta gestora y dilate los plazos para asegurarse un equipo de afines al frente del partido en la capital.

En su mensaje, Nieto lamenta no poder "asegurar que [el proceso ] se hiciera de forma democrática" y carga directamente contra la deriva del partido. Así, insiste en su defensa de "la rotación en los cargos y el no perpetuarse en ellos", con la idea de que "lo importante era el movimiento y las personas éramos secundarias". En este sentido, el dirigente critica que "la pirámide se ha invertido". En este sentido, llama a la cúpula a seguir sus pasos y dimitir para a continuación abrir primarias tras los malos resultados.

"Que tomen nota"

"Los liderazgos son necesarios pero no son permanentes ni insustituibles, ni podemos convertirlos en Totem”, advierte Nieto, que advierte que "después del fracaso en las elecciones autonómicas y municipales", su dimisión es por "coherencia y responsabilidad política y por el rumbo con el que se inicia en este nuevo ciclo político". Unas palabras que llegan cuatro días después de que la ejecutiva de Podemos celebrase su Conferencia Política donde ratificó su nueva hoja de ruta para remarcar su autonomía frente a Yolanda Díaz y rechazando cualquier autocrítica. "Lo mejor para el partido es que presente mi dimisión. Confío en que otras personas de distintos niveles del Partido tomen nota y obren en consecuencia".

Nieto se alzó en el cargo en primarias donde se batió con Tito Morano, exdiputado morado y persona de máxima confianza de la dirección. Ahora deberá nombrarse una gestora que pilote el proceso de primarias, a las que ya se ha postulado el ex candidato de Podemos al Ayuntamiento de Madrid, Roberto Sotomayor, que en redes sociales este mismo miércoles ha anunciado que presentará su candidatura para liderar el partido municipal.

Luis Nieto ha presentado su dimisión como Portavoz de Podemos ciudad Madrid.



Yo continúo con su lucha, nuestra lucha, la de tantos y tantas.



👉 Me postulo a Portavoz de la ciudad de Madrid.



Por @PODEMOS y Madrid vamos a dar esta lucha.



💜 pic.twitter.com/JVv2Z7ezF8 — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) 8 de noviembre de 2023

El candidato, que no logró representación en el Consistorio, se mostró favorable a la tesis compartida por Alejandra Jacinto, partidaria de acercar posiciones con Yolanda Díaz durante las negociaciones electorales con Sumar. También el líder autonómico madrileño, Jesús Santos, era partidario de esta tesis, que no fue escuchada en ningún caso por la cúpula, que mantuvo la línea dura contra la vicepresidenta en funciones. Con Sotomayor como único candidato por el momento, está por ver si la dirección estatal sitúa a un rival más afín para liderar Podemos Madrid, un espacio simbólico cuya caída en desgracia coincidió con el nacimiento de Más Madrid, hoy líder de oposición tanto a Isabel Díaz a Ayuso como a José Luis Martínez Almeida.