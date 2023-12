Marta Lois (Vigo, 1969) será la candidata de Sumar a la Presidencia de la Xunta de Galicia en las elecciones del 18 de febrero. Exedil en la capital gallega durante la Alcaldía de Martiño Noriega, una de las tres mareas urbanas triunfantes en 2015, y portavoz municipal en el pasado mandato, dio el salto al Congreso como portavoz parlamentaria de Sumar. Asegura que dimitirá tras el 18-F.

Qué ha cambiado este mes para que diese marcha atrás después de descartarse como candidata?

Siempre he dicho que mi corazón y voluntad estaría allí donde se me se me necesitase. ¿Por qué se adoptó esta decisión? Porque el señor [Alfonso] Rueda adelantó las elecciones, creo que porque las quiere esconder y alejar de la agenda estatal, las quiere convertir en un mero trámite electoral. Y se equivoca. Va a haber sorpresas.

¿Qué aporta Sumar para movilizar a la izquierda que no vota a BNG y PSdeG? Porque ese espacio político pasó de 14 diputados en 2016 a 0 en 2020...

Hay que fijarse en la última campaña, en la que mucha gente creía que no se podía. Y al final vimos que hay una Galicia que realmente quiere ganar y quiere un quiere un cambio. Sumar aporta el aval de un Gobierno que hace políticas útiles y que ha pasado de las palabras a los hechos. Los acuerdos más recientes del último mes son, en cuanto a las medidas anticrisis, seguir prohibiendo los desahucios, mantener los impuestos a la banca, subir el subsidio de desempleo... Son medidas que el PSOE, si no estuviese Sumar, no haría. Sumar cumple y ahora quiere hacerlo en Galicia. Si se vota como el 23-J, habrá cambio. El bloque progresista alcanzó los 800.000 votos y el PP, los 600.000.

El miércoles anunciaron un preacuerdo con Podemos para ir en coalición. Pero el día 5, Podemos se marchó al grupo mixto y criticó a Sumar por ser una izquierda dócil. ¿Cómo se le explica a un votante que quieren no quiere hacer política juntos en Madrid sí lo hace en Galicia?

El espacio que representa Sumar Galicia lo que quiere es que hablemos de las políticas útiles y de lo que necesitan las gallegas. Todos los debates internos de los espacios partidarios generan siempre desafección, pero creo que ha sido una buena noticia. Podemos Galicia, al igual que Sumar Galicia, son fuerzas políticas autónomas ha habido altura de miras y va a ser bueno para el país.Podemos Galicia ha querido en este caso no seguir la línea de Podemos estatal y ha querido buscar un espacio de encuentro. Pensando en la oportunidad histórica que tenemos de dejar atrás los 14 años de políticas del PP, es una buena noticia.

Pablo Iglesias pide a las bases de Podemos rechazar la coalición, no presentarse y pedir el voto para el BNG. ¿Le parece un boicot?

No voy a entrar ahí. Las fuerzas progresistas en Galicia entendemos la oportunidad histórica que tenemos delante. Vamos a sacar al PP de la Xunta y llevar a cabo las políticas útiles.

¿Prevé un rechazo de las bases de Podemos a la coalición? ¿Hay un plan B?

Nosotros entendemos que las fuerzas políticas que hacen un preacuerdo son serias y van a estar a la altura del momento.

¿Se ve haciendo campaña con Irene Montero o Ione Belarra?

Me veo haciendo campaña con Sumar Galicia.

¿Cómo se garantizaría que no haya una escisión en el Parlamento gallego como la del Congreso si logran grupo propio?

Vamos a tener un grupo parlamentario en el Parlamento. A los gallegos y las gallegas ahora lo que les interesa es menos la cuestión interna partidaria que que hagamos un programa con políticas muy concretas como las que hacemos en el gobierno de coalición del Estado.

¿El acuerdo electoral de Galicia abre la puerta a repetir esa alianza para las europeas?

Esto hay que enmarcarlo en el marco del diálogo con las fuerzas políticas autónomas de cada uno de los territorios, como Galicia y Euskadi, de ahí que insistimos tanto siempre en la dimensión plurinacional de nuestro grupo. No es cuestión de hacer especulaciones, sino de centrarnos en una decisión en Galicia que nos abre una oportunidad histórica.

¿Puede contribuir a rebajar la hostilidad entre ustedes?

Creo en el estilo Yolanda. Vamos a mejorar las condiciones de las trabajadoras, a las personas que lo pasan mal y les cuesta llegar a fin de mes, que les cuesta alquilar una vivienda... El resto es secundario. Nuestro aval es lo que hemos hecho en el Gobierno.

"Cuando se celebren las elecciones, mi puesto estará en Galicia y no en el Congreso!

Con sus alianzas se produce una paradoja. Si usted dimite del Congreso y Manuel Lago, que es asesor en el Ministerio de Trabajo, no recoge el acta, tomaría posesión Borja San Ramón, que es el líder de Podemos Galicia. Se iría al grupo mixto, pero, sin embargo, en Galicia quiere hacer campaña con ustedes y apoya la coalición. ¿Cómo se explica?

Es un escenario que en este momento no está encima de la mesa. Cuando se celebren las elecciones gallegas y tenga mis responsabilidades en el Parlamento gallego, entiendo que Manuel Lago puede desempeñar el cargo de diputado..

Entiendo entonces que usted dimitirá del Congreso después del 18-F y no antes.

Ahora vamos a realizar todo este trabajo intenso hasta las elecciones. Otra cosa es que en este tiempo haya necesariamente que hacer alguna transición en lo que tenga que ver con la portavocía. Tengo que ir a Madrid a un pleno la semana después de Reyes y ahí empezaremos a hablar de esa transición. Y cuando se celebren las elecciones en Galicia, por supuesto mi puesto y dedicación estarán en Galicia.

¿Dimitiría entonces después del 18-F?

No he pensado justo en la fecha, pero ahora mi objetivo es presentarme y mi destino está aquí, ya no en el Congreso.

¿Tiene sustituto como portavoz de Sumar en el Congreso? ¿Quizás Errejón?

Hace unos días convocaron las elecciones. y estamos en periodo navideño. A la vuelta, tendremos una reunión del grupo. Errejón, al igual que están ahí Aina Vidal, de los Comunes; Águeda Micó, de Compromís; Jorge Pueyo, de la Xunta Cha; o Vicenç Vidal, de Mes.