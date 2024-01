Los portavoces de la oposición acuden esta semana a la ronda de contactos que ha convocado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con sus propuestas y peticiones. La dirigente madrileña reunirá los próximos miércoles y jueves a los responsables de los cuatro grupos parlamentarios con la idea de "tratar cuestiones de interés para los madrileños" y escuchar sus "reflexiones y propuestas", según la carta enviada a cada uno de ellos, y en los grupos ya han hecho su lista de peticiones, informa El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.tags

Al menos en los dos de la izquierda, Más Madrid y PSOE, porque desde Vox trasladan que su intención es ir a "escuchar qué planes" tiene Ayuso para los madrileños y, sobre todo, inciden, conocer "qué posición" van a tener la presidenta y el Partido Popular madrileño con respecto a su formación. La distancia entre Ayuso y Rocío Monasterio se refleja en las sesiones de control desde que el PP tiene mayoría absoluta y los populares, además, tienen marcado a fuego en su estrategia que en 2027 tienen que hacerse con el electorado de Vox. Así, los del partido de Abascal acudirán al encuentro del próximo miércoles con cierto recelo y a la expectativa. El son de paz no lo llevan escrito, quieren saber, dicen fuentes del partido, "si van a buscar colaboración (con Vox) para detener el golpe de Sánchez y sus políticas" o si "van a seguir atacando" al grupo de Monasterio y sus 11 diputados "mientras blanquean al Partido Socialista de Lobato como han hecho hasta el momento".

Propuesta del PSOE sobre residencias

Tras el primer encuentro con la líder regional de Vox, Ayuso se reunirá el mismo miércoles con el portavoz socialista, Juan Lobato. El PSOE madrileño sí tiene una lista de peticiones y propuestas, entre las que el equipo de Lobato destaca la necesidad de que la Comunidad de Madrid empiece a trabajar en un modelo de gestión de las residencias de mayores que revolucione el actual. "El modelo está obsoleto, no se trata solo de si estamos o no de acuerdo con el sistema de gestión público privada, es que el propio sector privado, las empresas que ahora mismo gestionan las residencias de la red madrileña, dicen que no funciona", apuntan preocupados en la dirección del grupo socialista: "El sistema va a explotar".

En la ronda de contactos de septiembre, desde el Gobierno regional se dijo que los partidos de la oposición no llevaron propuestas concretas a la mesa de la presidenta, así que el equipo de Lobato lleva en esta ocasión negro sobre blanco su iniciativa. En el PSOE explican que no se trata de entrar en lo que pasó en la pandemia y los miles de fallecidos, "eso va por otros cauces", sino de buscar entre todos soluciones a un problema que afecta a cada vez más personas y que es clave para el futuro.

De las 48.000 plazas residenciales con algún tipo de financiación pública, solo 6.258 son de gestión pública directa. Para que funcione el sistema "tiene que haber una parte pública suficientemente amplia que funcione bien, de lo contrario la brecha es muy grande y se cae", explican. Por eso Lobato propone un plan valorado en más de 1.700 millones a diez años: "Es asumible y financiable". En él incluye, entre otros, una "reforma de las 25 residencias públicas de gestión directa que ya existen", que las 18 residencias públicas de gestión indirecta pasen a ser de gestión directa, la construcción de 23 nuevas con las que al final de la legislatura se conseguiría "duplicar el número de plazas de gestión directa alcanzando más de 13.000" o el compromiso de que los municipios de más de 80.000 habitantes "dispongan de dos residencias públicas con sus correspondientes centros de día".

Una región como Madrid "no puede permitirse que el servicio sea de tan baja calidad, se puede y se debe consorciar más alto y tiene que haber un mayor control" de la gestión, no dejarlo en manos de las entidades privadas y olvidarse, señalan. Los socialistas aseguran que llevan tiempo analizando la situación de las residencias de mayores y subrayan que uno de los problemas es que han entrado en el mercado fondos de inversión que no conocen el sector y eso "perjudica a las propias empresas" que llevan tiempo en este servicio.

A este asunto Lobato sumará en esa reunión con Ayuso la necesidad de implantar una red exprés de ocho autobuses que conecten las grandes áreas metropolitanas de la región sin necesidad de pasar por la capital. Esta fue una de sus propuestas de campaña en las últimas elecciones de mayo y asegura que es una iniciativa con un coste de 62 millones, algo que considera "asumible" para el presupuesto del gobierno autonómico. El líder socialista volvió a defender esta propuesta en la reunión interparlamentaria de la federación madrileña celebrada el pasado viernes, donde insistió a sus parlamentarios en actuar con "inteligencia política" y no a golpe de "tuit" para "cambiar la confrontación por el acuerdo y el insulto por el respeto".

Más Madrid sigue con sanidad

El jueves será el turno del partido líder de la oposición, cuya nueva portavoz Manuela Bergerot se estrena en esta ronda de contactos habitual al inicio de curso y de año, y del portavoz del PP, Carlos Díaz Pache. Más Madrid no quiere dejar de lado los temas sanitarios ahora que no está en la Asamblea Mónica García, que se distinguió en la oposición por liderar las reivindicaciones en esta materia. Al revés, tener a su ya exportavoz como titular del Ministerio de Sanidad les empuja a seguir destacando las carencias del sistema público madrileño para que no tomen protagonismo las críticas y responsabilidades que el PP centra ahora en el Ministerio.

Desde el partido trasladan que pondrán sobre la mesa una propuesta "para que todos los municipios de la Comunidad pongan en marcha un plan que favorezca la red de salud mental comunitaria", que "actualmente no se está desarrollando". Este es un asunto que Más Madrid y Más País pusieron en el centro del debate político hace tiempo y no quieren dejarlo escapar. El desarrollo de este plan, explican, corresponde a los ayuntamientos aunque la competencia última sea autonómica, y ahora que tras las elecciones de mayo han incrementado su peso en los municipios de la región quieren trasladar a estos sus reivindicaciones. Lo que piden es un mapeo detallado de la situación actual para empezar a trabajar a partir de esos datos básicos: "La salud mental comunitaria consiste en que los ayuntamientos puedan saber de manera real qué recursos y necesidades tienen en materia de salud mental porque sirve para trabajar coordinadamente entre las diferentes áreas de la Administración", explican.

En algunos municipios ya presentaron antes del periodo navideño mociones con esta exigencia, y esta misma semana tienen previsto registrar mociones similares en el resto de los ayuntamientos de la región y también llevar la iniciativa a la Asamblea de Madrid en el próximo periodo de sesiones.