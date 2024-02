Izquierda Unida replica a la última propuesta de Yolanda Díaz, que ha planteado un sistema de cuotas por el que se reserva el 30% de puestos en la dirección de Sumar a los partidos que quieran participar en su construcción. Una suerte de modelo confederal que no ha gustado en las filas de IU, la única formación de ámbito nacional que aspira a unirse al proyecto y que ha calificado de "error" esta fórmula, al considerar que "el capital político de IU trasciende el 30%" de los órganos de Sumar, al tener una mayor estructura territorial que buscará hacer valer en el nuevo proyecto.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, la coportavoz del partido, Amanda Meyer, ha cuestionado abiertamente la propuesta de Sumar, pero ha evitado un tono de confrontación, alegando que los documentos están en "debate" para la asamblea que tendrá lugar el 23 de marzo, y avanzando que seguirán "colaborando" para asentar el proyecto político de Yolanda Díaz en todo el país. Una labor que va más allá del 30%, según han defendido. "Es fundamental que en los territorios se produzcan espacios de coordinación, donde IU va a hacer lo necesario para tejer esas alianzas", ha defendido la dirigente.

"Para nosotros es fundamental decir que IU no es una cuota, que es una organización federal que va a poner todo su fuerza y su presencia en territorios para garantizar que Sumar llegue a la segunda fase de fortalecimiento". "No queremos hablar de tantos por ciento porque no nos parece real", ha considerado Meyer, que ha insistido en destacar "la capacidad que podamos tener en los distintos territorios".

"Es absolutamente lógico pensar que IU no representa el 30% del espacio de Sumar. No queremos hablar de qué tantos por ciento porque creemos que esto tiene que ser fruto del trabajo de los territorios donde IU tiene organización, tiene una red de concejales y donde IU tiene que aportar para que ese espacio Sumar sea una alternativa", ha continuado la dirigente, que ha defendido que esta posición se ha trasladado a Sumar, con quien están "en conversaciones".

"El debate de los tantos por ciento es un error. Lo hemos trasladado y vamos a ejercer esa responsabilidad cuando se produzca esa despliegue territorial", ha continuado Meyer, que ha asegurado que "el capital político de IU es evidente que trasciende el 30%", ha señalado, antes de reiterar que "es un error hablar del 30% y hay que hablar de cómo configurar Sumar más allá de Madrid, en todo el estado".

