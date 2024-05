Carlos Mazón: "El proyecto de ley de Concordia lo hubiera propuesto aunque gobernara sin Vox"

La mañana va intensa, con sesión de control, bronca y dura, en las Corts. Lo que viene después es una jornada larga de inicio de campaña electoral. Carlos Mazón espera en el despacho del president (el apelativo confiesa que le cuesta, porque después tendrá que volver a ser Carlos, así que lo prefiere). Ha cambiado la disposición de muebles que heredó de Ximo Puig, la mesa aparece más ordenada y ha incorporado otra redonda porque no le gusta «despachar» tras la de mando. Las fotos más cercanas son las de la familia, con sus dos hijos, también una de la campaña que le llevó a la presidencia el 28 de mayo de 2023, ahora hace un año. Más lejos, una imagen de su Consell.

¿Qué puede decir de este primer año tras ganar las elecciones? ¿Ser presidente está resultando más complicado de lo que pensaba?

Sí, porque la herencia era peor de la que pensaba. Y mira que la imaginaba complicada. Pero sí, ha sido peor. En la parte personal, hay demasiadas cosas que hacer como para pensar en cómo me siento. Uno viene llorado de casa.

¿De este año, el peor momento fue el incendio de Campanar?

Absolutamente, el momento en el que estaba al lado del controlador del dron y dijo ‘aquí está la familia calcinada’. Otro momento muy duro ha sido cuando Pilar, la señora que tuvo que aplazar su tratamiento de cáncer de páncreas por el tren de Bejís y las quemaduras, murió hace unas semanas. Estuve aquí con ella porque la recibimos, cosa que antes no se hizo.

¿Recuerda alguno especialmente bueno?

El otro día, sin ir más lejos, en Petrer, una señora con un bebé recién nacido me dijo ‘Va a ir a la guardería gratis por ti’. Y cuando he visto a gente que está recogiendo sus tiques en el dentista, o en el oftalmólogo, o en el gimnasio, o en el club de sus hijos, todo gente de rentas medias y bajas, para que les pueda desgravar por primera vez. Y todos los éxitos deportivos, pero que haya subido el Hércules está en el pódium.

En septiembre, nos dijo que su prioridad era hacer de la Comunitat Valenciana una tierra que atraiga inversiones y personas. ¿Qué balance realiza? Anunció hace unas semanas la planta de BP en Castellón. ¿Hay algo más? ¿Esperaba más?

Estoy muy satisfecho con que todos los aeropuertos de la C. Valenciana han ampliado líneas de conexión. En las próximas semanas vamos a anunciar inversiones ya cerradas extraordinariamente importantes. Estamos hablando de más de 10.000 millones que se van a sumar a las de BP y que van a suponer más de 12.000 puestos de trabajo. Hay cuatro o cinco grandísimas inversiones que estamos a punto de anunciar.

¿Tesla, entre ellas?

No cometeré el error con Tesla ni con otra marca que cometió el anterior Consell, que casi provocó una huida por querer utilizar electoralmente el nombre de la marca cuando no había nada.

Carlos Mazón en un momento de la entrevista.

¿De las medidas adoptadas, se queda con la reforma fiscal?

Si me pide un pódium, todo lo que esté relacionado con lo hecho en Sanidad y Servicios Sociales. Haber visitado el solar de al lado de La Fe para poner en marcha el plan de la protonterapia, el sistema de lucha contra el cáncer más avanzado, con 25 millones de los valencianos y 25 de Amancio Ortega, que repudió gran parte del Botànic, ese día sentí que estaba cumpliendo con mi deber. Cuando nos gastamos, que nunca se había hecho, 8 millones en la vacuna de los virus pulmonares a los niños y seis meses después hemos inmunizado 30.000 y hemos reducido las hospitalizaciones de los neonatos en un 70 %. Y, efectivamente, la reforma fiscal, cuando hemos priorizado a las rentas medias y bajas incluso para elegir colegio. La libertad y la prioridad de los que más lo necesitan son compatibles.

Esta comunidad también es conocida estos días por algunas decisiones polémicas. ¿Se siente cómodo con Vox?

Me siento cómodo cuando todos hacemos el esfuerzo en el seno del Gobierno de trabajar y avanzar. Un gobierno de coalición no es tan fácil, hablamos mucho y discrepamos en cosas, pero cuando llegamos a la mesa del Consell lo llevamos hablado. No sé a qué tipo de decisiones se refiere.

Lo último, lo sucedido en Borriana con la película ‘Barbie’.

No me gusta interferir en la autonomía municipal, pero tengo opinión y la mía es que el alcalde (del PP) ha hecho muy bien. Es curioso el tema de ‘Barbie’, porque hace 15 años parecía que era un ejemplo de cosificación de la mujer. Yo la vi y me encantó, y la canción es fantástica.

¿Nota estar gobernando con extrema derecha? ¿El calificativo, qué sensación le produce?

Yo no hablo de extrema derecha. Hablo de lo que interesa a los ciudadanos y hasta ahora estoy satisfecho del esfuerzo. Ellos también lo hacen, porque el partido mayoritario somos nosotros.

¿No hay censura cultural?

No hay censura cultural. La hay cuando el Gobierno de España se carga los premios taurinos. O cuando se decretó la guerra a los ‘bous al carrer’. Censura cultural es decir que hacemos el año de Eusebio Sempere y no destinarle ni un acto, ni un euro. No hay censura, sino una política cultural para todos. ¿Cuál es el problema? Que algunos solo quieren la cultura que les gusta.

Le decía lo de la censura por el Any Estellés. ¿Le parece justo que el poeta no tenga ese reconocimiento?

El año Estellés no dejaron ningún presupuesto, ningún programa, no hicieron nada. Hay multitud de alcaldes del PP que están promoviendo homenajes a Estellés y estoy a favor. Y si requiere nuestra colaboración, lo haré. Pero creo que hay mucha gente merecedora de ‘años de’.

¿Y el proyecto de ley de Concordia lo hubiera propuesto si gobernara sin Vox?

Sí, porque además venía en el programa del PP. La memoria histórica en este país la ha dictado Bildu y no preguntaron a nadie. En el caso de la C. Valenciana, he visto al PSOE decir que lo que se merecen las víctimas de la etapa franquista es una ley monográfica y que al ampliar estamos blanqueando a Franco. Significa que no se han leído su propia ley, que dice en su artículo tres que va desde el año 31 hasta el 82.

El tratamiento de víctima no es el mismo en esa ley para los casos anteriores a la dictadura.

En el artículo 3 habla del año 31. Como mínimo creo que tiene algunas aristas el tema del espacio temporal.

De lo que se trata es de si son iguales las víctimas del franquismo que no recibieron ningún reconocimiento y las de la II República, que pasara lo que pasara fue un régimen legítimo.

Creo que aquí no está en riesgo si son distintas o no, lo que está en riesgo es si vamos a dejar fuera a cualquier víctima de violencia política en la C. Valenciana. Como cada víctima de violencia de género es distinta. En la propuesta de Concordia, hasta Guillem Agulló va a poder ser reconocido como víctima de violencia política; con la del Botànic, no.

El premio Guillem Agulló en las Corts lo han quitado.

Los premios en las Corts tienen una norma que es el consenso y vimos que era imposible. Además es prerrogativa de la presidencia de las Corts. Nosotros hemos tratado siempre de abrir espacios de consenso y por eso propuse el premio en el marco de la Federación de Municipios y Provincias. Guillem Agulló y cualquier víctima lo que se merece es que no haya manoseo político. Algunos lo utilizaron para lo de costumbre. Es una lástima.

Uno diría que es una lástima generar polémica sobre unos asuntos que parecían, digamos, asentados o de los que se empezaba a pasar página.

Por eso, cuando se generan polémicas yo intento buscar espacios donde no las haya para desde ahí crecer, porque desde la polémica no se puede. Para mí, esa es la concordia.

Mencionaba antes la violencia de género. ¿No le huele mal que se registre una entidad con el nombre de Fundación de Hombres Maltratados?

Esto no va de mi opinión, va de si hay democracia y Estado de derecho en España. Mire, si mañana se juntan seis señores con el objetivo de declarar la independencia de la playa de San Juan, no puedo impedir si cumplen los requisitos que pongan en marcha una fundación. La grandeza de la democracia no está en dar derechos a los que piensan como yo. Uno no puede estar diciendo usted se puede registrar o no. Esto sería chavismo, dictadura.

Sí que está en su mano la concesión de subvenciones. ¿Va a recibir ayudas esta fundación?

Ya lo ha dicho la vicepresidenta de Igualdad: en lo que dependa de nuestra voluntad, no. Ahora, en cuanto a las convocatorias de concurrencia competitiva, este Gobierno no pone el dedo.

¿Diría que en este año no ha habido mucha marca de Vox en la gestión del Consell?

Es que vengo entrenado de gobiernos de coalición en la Diputación de Alicante con Ciudadanos y sé que nos toca hablar, incluso discutir, pero también lo hago con compañeros de partido. Hace unos años no me podían ni ver y casi me tiran y estuve diez años sin poder volver porque no me querían. No se trata de si hay mayor o menor influencia, sino de si tomamos las decisiones que hacen falta a los ciudadanos. Da igual de dónde vengan.

¿Tiene la sensación en este año de que la Comunitat Valenciana está políticamente más polarizada y crispada?

Tengo la sensación de que todo está más polarizado. Esta es la España de Sánchez.

¿La responsabilidad la pondría sobre el presidente del Gobierno?

Una gran parte, sí. Tenemos un presidente que necesita estar en contra de alguien permanentemente. Sánchez necesita tener algo en contra para someternos al todo o nada. Es una aspiradora de sus socios, un tipo bastante poco confiable para asociarse con él.

Tenemos esta semana una huelga educativa con una manifestación. ¿Cómo vive esta primera respuesta de la ciudadanía a las políticas educativas?

Con total respeto. No sé cuál es el problema que tienen algunos con la libertad. Cuando se dice que estamos recortando en la educación infantil o reduciendo aulas, es que no es verdad.

Los datos aportados son esos.

Quien más redujo fue el Botànic y apeló a la bajada de la natalidad. Tenemos ahora la natalidad que viene de la covid, por lo tanto ha bajado. No tenemos el aluvión de ucranianos que vino. Esto es que es así. Entonces, tan importante es mantener las ratios y la calidad como no desperdiciar recursos. Estos los estamos destinando a lo más importante que ha pasado jamás en la Comunitat Valenciana en la educación de 0 a 3, que es la gratuidad total con libertad para elegir centro.

¿El distrito único no es una forma de favorecer a la educación concertada?

Depende de cómo lo hagas.

En su Gobierno.

En el caso de mi Gobierno, por primera vez, a la hora de elegir centro, hemos duplicado el peso de las rentas bajas. Mi Gobierno prioriza a la Renta Valenciana de Inserción para elegir centro. Y prioriza a las familias monoparentales y las numerosas, porque el Botànic se olvidó de todo ello. La libertad no está reñida con potenciar a los que más lo necesitan.

[object Object] ¿Cree que es un error reconocer a Palestina como Estado? En el programa del PP está el reconocimiento de Palestina y, por tanto, creo que es un objetivo al que no renunciamos. A la vez, creo que las maneras, los tiempos y la búsqueda de un consenso internacional en medio de esta guerra son discutibles. Como mínimo, el presidente del Gobierno debería al menos comunicar, no digo ya pactar, al principal partido de la oposición su política exterior. Porque resulta que de repente, nos encontramos con que el Sáhara cambia de régimen, o la postura con Gibraltar, o retiramos embajadores en Argentina y no en Rusia. Convendría algo de diálogo. Y esto forma parte de la coctelera de estos días. Dentro de ese cóctel, ¿calificaría de genocidio lo que está sucediendo en Gaza? Es una aberración que estén muriendo inocentes. Eso debe parar ya. Todos los esfuerzos, más que a inclinar la balanza hacia un lado o el otro, deben ir hacia un alto el fuego inminente. Más que buscar la quinta derivada para coger al partido local de la oposición. No sé si la palabra exacta es genocidio. Desde luego lo que es, es una aberración. Todo el mundo sabe quién tiró la primera piedra, que fue un grupo terrorista que se llama Hamás, pero todo el mundo sabe que lo que está ocurriendo nos avergüenza a todos. Hablaba antes de Argentina. ¿Le parece exagerada la reacción del Gobierno con Javier Milei? En este asunto me parece exagerado todo. En fin, no creo que queden muchos españoles que no hayan observado lo de estos días como una opereta. ¿Hay que regular sobre la desinformación? La ley es clara y hay que respetar la ley. A quien hay que regular de manera urgente es a los gobiernos que quieren señalar periodistas buenos y malos. No puede ser que ahora sea el Gobierno y sus socios los que digan que hay periodistas de primera, de segunda o aberrantes. Los delitos de injurias y calumnias están claros. No he visto tentaciones tan peligrosas con respecto a la libertad de prensa como lo que le vengo escuchando al presidente Sánchez desde que la honorabilidad de su mujer está en entredicho. ¿Considera un caso de corrupción todo lo que envuelve a Begoña Gómez? La corrupción desde el punto de vista penal la deciden los jueces. Los comportamientos irregulares los calificamos los ciudadanos. Si hay algún ciudadano que le parece que es normal o ético ir recomendando por escrito a empresas... Creo que se comenta solo.

¿La libertad protege el valenciano, porque la eliminación de la obligatoriedad en las zonas castellanoparlantes puede ser un freno en esas zonas?

No es la eliminación de la obligatoriedad, es la posibilidad de ampliar el marco de elección. Se tienen que dar clases de valenciano. Otra cosa es que tengan la obligación de examinarse en valenciano. Pero esto ya viene en la Llei d’Ús. El valenciano queda no solo protegido, sino promocionado e incentivado cuando se han ofrecido certificados a decenas de miles de personas. El Botànic recurrió a la imposición. Ocho años después el resultado ha sido nefasto porque ha habido menos valenciano. ¿Qué tal si lo promocionamos desde la libertad?

¿Y no falta un mayor uso institucional entre los miembros del Consell?

El primer que fa el seu esforç soc jo. Jo pense en castellà, però no em trobe menys valencià perquè la meua llengua materna siga el castellà. Per tant, aquest Consell no es menys valencià i tot el món fa el seu esforç. Jo agrairia que la gent estimés l’esforç. Tengo que reconocer que lo hablo menos de lo que quisiera, porque me da miedo cometer un error grave. No lo hablo con fluidez, pero tengo a mi maestro Vicent Mompó y se muere de la risa con las espardenyades que a vegades profese.

Hablaba antes de la necesidad de Sánchez de tener un enemigo. Usted habla del colonialismo y los Països Catalans. ¿Cree que existe ese peligro real hoy?

Juzgue por los hechos. Este fin de semana en Xàtiva se han hecho las jornadas por los Països Catalans con dinero público.

Algo del Congrés de la Cultura Catalana.

Sí, sí. De la cultura catalana, con los Països Catalans. Una de las principales asociaciones que apoyan la supuesta huelga educativa, que para mí es política, está a favor de los Països Catalans. Hasta hace un año, los consellers de Puig se manifestaban el 9 de octubre diciendo que son Països Catalans. Puig habló de una Commonwealth de Baleares, C. Valenciana y Cataluña, y todo el mundo sabe que básicamente es un sistema colonial. Lo que digo es que hay que estar alerta.

Cambiemos de frente. ¿Por qué la reforma del Consell que prepara ahora? ¿Va a haber cambios de consellers?

A mí esto de los rumores me divierte bastante, pero no tengo tiempo para hacerles caso.

¿Y cuando se habla de la posibilidad de un adelanto electoral a partir del ecuador de la legislatura?

Ni en mi carrera más larga, cuando estoy solo por la playa del Postiguet, me ha venido semejante ocurrencia.

Hablemos de asuntos de gestión. Empiezo por vivienda porque parece el problema más acuciante para los jóvenes.

Y salud mental, se lo aseguro.

En el caso de la vivienda, ha pasado un año de su gobierno, ha presentado el Plan Vive, pero en la vida real de la gente no hay grandes cambios aún. ¿Cuándo espera que se note?

Hay miles de jóvenes que han visto reducido su impuesto de la vivienda en un 25 % desde el 1 de enero, que ya están adquiriendo vivienda a precios más asequibles porque hemos bajado los impuestos. Tuvimos que parar el decreto de vivienda de protección oficial que traía el anterior Consell y ocupar seis meses en la reorganización de todo el sistema porque nos llevaba a la catástrofe más absoluta. Ya son más de 50 los ayuntamientos que están poniendo suelo a disposición y el decreto de vivienda de protección en dos y tres semanas estará en vigor.

¿En el caso del agua se reafirma en que la vicepresidenta Ribera engañó con el acuerdo firmado en febrero?

A veces tengo la sensación de que llegó el 15 de mayo y no se acordaron. No sé qué es peor, porque a partir de ese momento me acusaron de mentir. Hace un par de días que les hemos puesto el requerimiento y se han callado. Sé que saben que les hemos pillado. Sé que saben que de 20 hectómetros hay dos y medio, y les entra la vergüenza. Suelen ser fases psicológicas habituales. Ahora estamos en la del silencio sonrojante. Pedir perdón ya les va a costar más.

¿Ha cargado las tintas o ha buscado la oportunidad por el hecho de ser Ribera la candidata en las elecciones europeas?

Ninguna de las dos cosas. Si llega el 15 mayo y es el plazo tope, pues yo el 16 lo digo. Estamos hablando de especies animales. Oh, sorpresa, los patos no van a morir de mascletaes, sino que corren riesgo por los incumplimientos del Gobierno. Y aquí la sobreactuación es cero.

¿Es optimista sobre un pacto en torno al trasvase Tajo-Segura o imposible que Castilla-La Mancha pueda entrar?

Es que Castilla-La Mancha no es el árbitro y la C. Valenciana, tampoco. El árbitro es el Gobierno y ha intentado que hasta Europa estuviera en contra de los trasvases. Yo, mientras gobierne el Partido Socialista, soy pesimista. Ahora, tener una cumbre con Page y que diga que el agua es de todos y que el diálogo no es malo, lo veo como el final de Casablanca.

Está el elemento también del cambio climático. ¿A medio o largo plazo el trasvase es inviable por ese factor?

Precisamente uno de los elementos que más nos puede ayudar a evitar el cambio climático es el mantenimiento de 50 millones de árboles que dependen del trasvase. ¿Queremos más árboles o menos? Los naranjos son árboles también, ¿no?

La cuestión también es si son sostenibles.

Son mucho más sostenibles sin una sobrecarga energética como la que nos trae la desalación masiva. Sigue teniendo un coste energético cuatro veces mayor y sigue generando problemas para nuestro litoral por la salmuera. Tampoco el agua de trasvase tiene una sobrecarga de boro tan perjudicial para los cítricos. Así que el trasvase es bueno para el medio ambiente. Yo, la chaqueta de ecologista más importante que tengo es la del trasvase.

Hablemos de las playas. Dijo hace un año que aprobaría una ley valenciana de Costas. ¿Es un asunto olvidado?

Es inminente. De hecho, hemos iniciado el proceso de exposición pública. Hemos sido prudentes porque había pendiente una resolución de los tribunales sobre Galicia que les ha acabado dando la razón. Vamos a dar seguridad jurídica a los propietarios, a la actividad económica, pero también a nuestra reserva ambiental, porque va a haber tres categorías distintas de costas: las que son parajes naturales y tienen una protección especial, las que tienen un uso mixto y las que tienen un criterio turístico de derechos adquiridos también por los propietarios. Y una vez más vamos a poder demostrar que es compatible proteger nuestras costas y la propiedad privada. El problema no es tanto lo construido como lo que ya se ha destruido por no hacer nada.

El aumento del nivel del mar está ahí. Al final la costa se va reduciendo.

Pero que no sea porque no la cuidemos. Creo en el equilibrio.

Hablemos de las ITV. ¿Qué le parece la situación? No sé si se trata de que todo vaya mal para justificar un servicio privado.

A veces pienso que Compromís lo hizo adrede. Hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos y hemos iniciado el procedimiento para contratar a 200 nuevos trabajadores. Estamos poniendo en marcha por fin poder acudir sin cita previa. Estamos dando prioridad a los vehículos de transporte profesional. Poco a poco estamos tomando medidas en medio de un galimatías de primerísima magnitud. Vamos a arreglar, antes de lo que todo el mundo cree, una situación endiablada que nos dejó Compromís con el silencio del PSOE.

Infraestructuras. ¿Está satisfecho con la relación con el ministro Puente?

No, y sé que va a decir que soy bipolar, pero qué le voy a hacer. Si hay un tema que por fin conseguimos arrancar al Gobierno, lo que Puig no consiguió, que era la ampliación del puerto de València, pero a continuación se nos niega el soterramiento de Alfafar cuando se están autorizando otros más caros en Cataluña, pues no puedo estar de acuerdo.

Se trata de hacer una solución rápida ahora.

Sí, claro. Un túnel subterráneo que el propio Partido Socialista dice que son terreno abonado para el acoso a las mujeres. ¿Si Hospitalet tiene mil millones para el soterramiento, por qué no los tiene Alfafar, que lleva 40 años y 80 víctimas? Óscar Puente ha dicho no al tren de la costa. Por eso estoy acelerando los plazos para un tranvía Dénia-Gandia. Y se niegan a hablar de la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elx. Lo único que prácticamente no le costaba dinero, que era autorizar la ampliación del puerto, lo único que nos ha dado.

Sobre los aeropuertos, ¿no vale con ampliar las terminales, que es lo que ha propuesto?

En Manises sí, pero no para 2040. Hay miles de puestos de trabajo y miles o cientos de millones que cada año estamos perdiendo por no tener algo más de capacidad aeroportuaria para un turismo sostenible. El aeropuerto de Málaga tiene segunda pista y conexión ferroviaria desde 2012.

Hasta 2012 también gobernó el PP en España.

No me importa. Mire, yo cada vez que tenga que elegir entre mi partido y mi tierra, voy a elegir mi tierra. Y lo siento mucho. Le habla un afiliado del PP que se plantó en la puerta del ministerio cuando el Gobierno de Rajoy nos impuso el tasazo al Tajo-Segura.

Mazón, en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat.

¿Lo diría ahora también sobre lo que sucedió recientemente en Bruselas con el PP votando en contra de la financiación del corredor mediterráneo.

Ábalos nos llegó a prometer el corredor para el año 2021. Entonces, los retrasos para todos. Por la presión de todo el empresariado en estos últimos dos años ha habido certificaciones y avances, y lo tengo que reconocer, probablemente ha sido el periodo donde más avances ha habido. El problema es que hacía años que tendríamos que tener el corredor.

Turismo. No sé si esa frase de que la C. Valenciana será turística o no será la firmaría y si le preocupa el rechazo a un turismo descontrolado.

No es mía la frase. Es de Francesc Colomer. Se la he escuchado decenas de veces. Yo he procurado hacerle caso.

En todo caso, ¿le preocupa?

Lo importante es qué clase de turismo queremos. Mire, por primera vez todas las agencias y turoperadores norteamericanos han decidido que su siguiente congreso va a ser en Valencia. Hemos iniciado los trámites para que la C. Valenciana sea la primera región europea con certificación ISO sobre destino turístico sostenible. Me preocupa tanto la turismofobia exagerada como el crecimiento sin medida. Cuando digo que será turística o no será, es que hay que contemplarla como otra industria más. Porque también le digo que será industrial o no será, o agroalimentaria o no será. Ese triángulo es insustituible.

En financiación autonómica estamos como hace un año.

No, estamos peor, porque cada día que pasa estamos peor que el anterior. Se han juntado dos factores horribles: que Pedro Sánchez sigue sin hacernos caso y yo ya no soy el mudo botánico, y en segundo lugar, que nos hemos quedado sin presupuestos generales y no hay entregas a cuenta ni previsión. Cada mes que pasa son 90 millones menos. Estamos haciendo esfuerzos extraordinarios para cumplir con los pagos. Llevamos la friolera de 1.100 millones de facturas en los cajones del Botànic. Esta semana han aparecido facturas de 2018.

El periodo de pago a proveedores ha empeorado en término medio con respecto al Botànic, está en 40 días. El tercer sector ha protestado por los retrasos. ¿Le preocupa?

Sí. Ha sido un bimestre muy difícil. Desde el momento que no hubo presupuestos generales tuvimos que ajustar nuestras previsiones. Pero este segundo trimestre van a ir las cosas mucho mejor. Entre junio y julio habremos normalizado esta situación.

¿Cree que su Gobierno debe disculparse con Mónica Oltra después del archivo de la causa?

Sinceramente, no. ¿Alguien se ha disculpado con Rita? ¿Alguien se ha disculpado con la víctima, la única que sufrió abusos? ¿Alguien se ha disculpado con los nueve archivos de Camps? ¿Alguien se ha disculpado con las víctimas del tren de Bejís? ¿Me tengo que disculpar yo por exigir responsabilidad política? Quizá quien tendría que pedirle perdón es quien la cesó.

Vamos a unas elecciones europeas. ¿Las considera un termómetro para usted y para su gobierno?

Da igual lo que considere, porque todos buscarán un termómetro. Qué le vamos a hacer. El fútbol es así.

