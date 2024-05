Feijóo pide a Sánchez convocar ya elecciones: "Retire la ley de amnistía y vayamos con la verdad por delante"

Alberto Núñez Feijóo pidió al presidente del Gobierno, a cuatro días de que el Congreso apruebe definitivamente la ley de amnistía, que la retire y disuelva las Cortes Generales para que se celebren unas nuevas elecciones. “Esta legislatura está perdida, tiene al país parado. Le pido que ponga punto y final. Convoque elecciones generales y vayamos con la verdad por delante, con la democracia y la libertad. Que nos deje a hablar porque nos ha engañado a todos”. El líder del PP arrancó su intervención en el mitin más masivo de la campaña bajo un calor asfixiante en la Puerta de Alcalá pidiendo una movilización masiva el 9 de junio para las elecciones europeas.

La concentración, en plena campaña europea, congregó según el PP a cerca de 80.000 personas. Para la Delegación del Gobierno no había más de 20.000. Fue, en todo caso, una exhibición de fuerza para los conservadores a dos semanas de los comicios comunitarios. Acudieron los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, y todos los presidentes autonómicos populares con la excepción de la extremeña María Guardiola, que se recupera tras un ingreso hospitalario.

Feijóo acusó a Sánchez de “haber vendido a todos los españoles por siete votos” y de tener “el país parado”. Criticó con dureza una vez más los cinco días de reflexión que Sánchez se tomó hace unas semanas para valorar su dimisión – “el teatrillo de la carta” dijo, acusando al presidente de ir “de numerito en numerito”- y le acusó de “intentarnos colar la jugadita de turno hablando de la extrema derecha y la derecha extrema”. El auge de la ultraderecha es el marco con el que el PSOE afronta la campaña europea y que el PP intenta evitar a toda costa. Feijóo, eso sí, no se refirió en ningún momento a sus socios europeos y potenciales alianzas tras el 9J.

Cuando mencionó a Yolanda Díaz se produjeron los mayores silbidos de los congregados. Feijóo afirmó que el Gobierno y su vicepresidenta segunda “repite consignas de grupos terroristas” y que Hamás “aplaude a Sánchez”.

A lo largo de todo el mitin, el líder del PP centró sus esfuerzos en recordar a los asistentes la importancia de ir a votar el 9 de junio, la verdadera obsesión de los conservadores: “Nos quieren desmovilizados y desmotivados. Nos quieren divididos y nos van a encontrar juntos. Tenemos que ganar las elecciones del 9 de junio y que sea la respuesta a los engaños, a la subasta de principios, al muro, al abuso de poder, a todos sus desmanes y a la desatención de la gente”.

El calor se hizo notar en Madrid en lo que pareció el primer día del verano, a pesar de que todavía es mayo. Los servicios del Samur tuvieron que asistir a 36 personas durante el acto.

El guiño de Ayuso a Milei: "Carajo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de nuevo la más jaleada por los manifestantes, arrancó su intervención justo antes de Feijóo asegurando que la ley de amnistía, que se aprobará en solo unos días, “es la más nefasta de la democracia y letal para España”. No dudó en hacerle un guiño al argentino Javier Milei -en pleno conflicto diplomático con España- cuando hablando de Madrid aseguró “está es la casa de todos, carajo”. “Aquí lo tenemos claro. No a los muros, a los totalitarismos. No al comunismo, al fascismo y al nacionalismo. Esta es la casa de todos, carajo. Del madrileño de Chamberí, del madrileño de Jaén, del de Cataluña. Y sí, también es la casa de los judíos y los israelíes”, zanjó entre aplausos.

También intervino el filósofo Fernando Savater, que cierra la lista del PP de forma simbólica como antes hizo con Ciudadanos, participó por primera vez en un mitin de los conservadores afirmando que “si no se defiende la unidad de España no se podrá defender la de la Unión Europea”. Pidió a los electores pensar en la opción política por la que apostarán – “hay que demostrar cuál es la fuerza mayoritaria y se puede poner contra las cuerdas a Sánchez con votos y librarnos de él por las buenas” – y recalcó que “un país que amnistía a delincuentes en contra de la mayor parte de la población no puede ser un país seguro”. Savater también aseguró que “tras el revolcón que se va a llevar Sánchez tendrá que haber elecciones generales”.