Gal•la Mora saltó a la fama tras participar en la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones'. La joven acudió al ‘reality’ junto a su entonces pareja, aunque la relación terminó rompiéndose. En la actualidad la castellonense es muy popular por sus publicaciones en redes sociales, aunque en las últimas fechas sus seguidores no han ocultado su preocupación por un mal momento anímico que ella misma ha confirmado en más de una ocasión.

En uno de sus últimos vídeos, Gal•la confirmaba que se había puesto en manos de especialistas para intentar mejorar su estado: “No estoy en mi mejor momento, estoy teniendo muchos altibajos. A pesar de estar rodeada de gente a veces me siento sola”, reconocía la ‘influencer’, que cuenta con más de 250.000 seguidores en Instagram. “A veces quedo con amigos y me siento a disgusto porque no me siento capacitada para estar bien. Sé que soy una afortunada y no me avergüenza ir al psicólogo porque aunque sea un proceso lento al final estaré bien”, apostillaba.

La joven, que ha aparecido en otros programas de televisión al margen del citado 'La isla de las tentaciones', se ha destapado también con una controvertida publicación en la que para destacar su sinceridad en redes sociales se pronunciaba sobre la maternidad en estos términos: “Ser madre está sobrevalorado”. Proseguía su alegato la ‘influencer’ de la siguiente forma: “Pocas veces en las redes os vais a encontrar a personas tan reales como yo intento serlo con vosotros”.

Gal•la argumentaba por último en esta última storie subida a su perfil lo siguiente: “Desde el momento en el que entráis a mi Instagram os demuestro que soy una persona real, no edito mis fotos, en cualquiera de mis posts podéis ver todas las imperfecciones que tengo, muy pocas veces utilizo filtro en mis historias y os hablo de cosas que muchos creadores de contenido intentan evitar para no entrar en polémica”.