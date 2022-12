El número 05490 ha sido premiado con el Gordo de la Lotería de Navidad 2022 en el sorteo que se celebra hoy en el Teatro Real de Madrid.

El Gordo de la Lotería de Navidad ha vuelto a caer en Castelló tras una década de espera. Ha dejado exactamente 4 millones de euros, lo correspondiente a una serie del número 05490. La venta se ha realizado en el Corte Inglés de la capital de la Plana.

El Gordo, dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha estado muy repartido en administraciones de A Coruña, Lugo, Asturias, Almería, Madrid, Barcelona, León, Vizcaya, Alicante, Castellón, Sevilla, Valladolid, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Gerona, Granada, Las Palmas, Valencia, Albacete, Ávila, Baleares, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaen, Málaga, Navarra, Pontevedra y Soria.

"He vendido todos los que tenía"

Noelia Díaz es la lotera castellonense que ha repartido la suerte en el Corte Inglés, y se ha mostrado muy emocionada: "He vendido todos los que me enviaron, la serie entera, eso supone que he repartido 4 millones de euros".

Con muchos nervios e incluso reconociendo que con la alegría y los saltos le ha dado un tirón, afirma que: "no sé en qué fechas los he vendido, por aquí pasa mucha gente" "Esta es mi segunda Navidad, llevo tan solo un año y medio trabajando como lotera y estoy muy contenta de haber repartido tanto dinero" añade Noelia.

Tras una década de espera

La última vez que el Gordo tocó en la provincia fue en 2012, con el número 76.058. En dicho año, dos estancos de Castelló y Onda vendieron un décimo cada uno de la combinación ganadora del máximo premio, es decir, repartieron un total de 800.000 euros entre dos personas agraciadas.