Una Passió amb 1.800 ‘clicks’

La Setmana Santa de Vila-real no seria la mateixa, com és lògic, sense les seues processons. I des de fa uns quants anys, tampoc ho seria sense un dels espectacles que ha marcat un abans i un després en la programació d’aquestes celebracions: Laquima vere, la particular Passió, obra d’Alfredo Sanz, que compta amb el patrocini de l’Ajuntament i l’empresa Porcelanosa Grupo.

I a tot això, l’any passat, es va afegir un espectacular muntatge amb centenars de peces de Playmobil que, de la mà del vila-realenc Diego Pérez, va estar tot un èxit del qual, enguany, també podran gaudir els veïns de Vila-real i totes aquelles persones que vulguen disfrutar d’una exposició de clicks que va més enllà d’una mostra perquè representa, a la Casa de l’Oli, les diferents escenes de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. Al voltant de 1.800 peces de Playmobil ha fet servir Pérez per a representar aquesta peculiar representació, realitzada amb elements originals d’aquesta tradicional col·lecció de joguets, amb la qual han jugat diferents generacions i que, hui en dia, també han passat a ser autèntiques obres de col·leccionista. Una de les escenes que torna a estar present en aquesta segona edició de la Passió amb clicks és la de la guàrdia romana --els populars judios, com són coneguts entre els vila-realencs-- de la Confraria de la Puríssima Sang. El muntatge ja està enllestit i la ciutadania podrà comprovar la seua bellesa a partir del pròxim dijous, 30 de març, dia en el qual s’inaugurarà, a les 19.00 hores, amb presència d’autoritats i patrocinadors. Les escenes El Diumenge de Rams, Jesús curant els malalts, l’Últim Sopar, Jesús rentant els peus als apòstols, l’oració a la muntanya de Getsemaní, els apòstols dormint, la guàrdia del Sanedrí, la presència davant els summes sacerdots, el judici davant Ponç Pilat, l’alliberament de Barrabàs, la flagel·lació, el viacrucis i les caigudes de Jesús, la Verònica netejant el rostre del Salvador, la trobada amb la seua mare, l’esmentada guàrdia romana de La Sang, l’entrada al calvari, la crucifixió, el sorteig de la túnica de Jesús entre els guàrdies que el custodiaven, la llança clavada a les costelles, el descens de la creu, el soterrament a la cova i la resurrecció són algunes de les escenes, les quals es podran contemplar fins al 22 d’abril. Pérez ha invertit moltes hores durant. almenys, tres setmanes, perquè els vila-realencs i veïns d’altres municipis de Castelló, i també de València disfruten d’aquest muntatge.