La comunitat museística internacional celebra el 18 de maig de cada any el Dia Internacional dels Museus. Per a commemorar aquesta efemèride, Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, la Diputació de Castelló i l’Ajuntament de Castelló de la Plana col·laboren per a organitzar el DIMCAS (Dia Internacional dels Museus de Castelló) i posen els seus museus i centres expositius a la disposició de la ciutadania per a mostrar la ciutat i les comarques com a «temples» de l’art i la cultura.

El delegat territorial de l’IVC, Alfonso Ribes; la diputada provincial, Ruth Sanz, i la regidora de Cultura de Castelló de la Plana, Verònica Ruiz, van presentar conjuntament en l’Espai Cultural Obert Les Aules les sis jornades que formaran part del DIMCAS d’aquest 2021.

Del 18 al 23 de maig els museus i espais oferiran una varietat d’activitats que arriben sota el lema El futur dels museus: recuperar i reimaginar. Els actes organitzats es distribueixen entre diversos espais de Castelló: el MBAC (Museu de Belles Arts de Castelló), l’EACC (Espai d’Art Contemporani de Castelló), els espais del MUCC (Museu de la Ciutat de Castelló), la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló i l’ECO, Espai Cultural Obert Les Aules.

També altres localitats com Almenara, Ares, Benicarló, Cervera, Onda, Vila-real, Vilafamés i Vilafranca disposaran d’activitats culturals entorn del DIMCAS.

Expansió

La diputada de Cultura, Ruth Sanz, ha assenyalat que «enguany és l’any de l’expansió del DIMCAS a tota la província, un deute pendent que teníem amb les comarques i que hem aconseguit enguany gràcies al treball conjunt entre les tres institucions». Al mateix temps, Sanz ha explicat que les activitats programades per la Diputació es desenvoluparan en l’Espai Cultural Obert Les Aules, que aquest any 2021 ha estrenat equip artístic, programació, imatge corporativa i web «per a convertir-ho en un referent de la cultura contemporània de la província».

A l’ECO, es podran gaudir durant la setmana les següents propostes: l’exposició Lo que no se ve, de Jesús Montañana; un nou concert del Cicle de Músiques Independents SONS Castelló, el 20 de maig, a càrrec de Los Sara Fontán, i una taula rodona organitzada pel cicle Ultrasons. Músiques en vibració de l’Alcora i la Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén, destinat a la trobada i el diàleg dels agents culturals per a reflexionar, aprendre i aportar coneixements, el 22 de maig

A Castelló, ciutat

Per la seua banda, la regidora de Cultura de Castelló de la Plana, Verònica Ruiz, assegura que «l’èxit de la passada edició demostra que quan les institucions ens aliem i treballem de manera coordinada neixen projectes tan enriquidors com aquest, els quals arriben a molt més públic i posen la cultura en el centre de l’agenda de la ciutat». L’edil incideix també en les activitats promogudes des del consistori per a «donar a conèixer els nostres espais expositius i culturals més enllà de l’entorn de Castelló» i ha destacat les activitats amb les quals al Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC) contribueix a aquesta programació.

Així, per part de l’Ajuntament de Castelló, la proposta abasta 13 activitats que se celebraran entre el 17 i el 23 de maig en les seus del museu. Amb l’objectiu d’acostar la història de la ciutat, el MUCC ha preparat tres conferències i deu visites guiades i teatralitzades, en una aposta per Redescobrir els espais i la seua memòria.

Hi haurà visites guiades al Museu d’Etnologia, amb un recorregut fet especialment per al DIMCAS sobre El Metcas amb perspectiva de gènere; i a la Vila Romana de Vinamargo. També presenta visites teatralitzades as Castell Vell i ¡Mujeres, pescado!, al Grau; a més d’oferir quatre itineraris pels Espais de Memòria, «el Castelló republicà», «el Castelló medieval» i «Dones immortals», en el cementiri de Sant Josep.

Al calendari s’incorporen també tres conferències. En el Menador, Espai Cultural tindran lloc les xerrades Recuperem la nostra història —sobre Documents per la memòria—; La recuperació de les pintures murals del campanar de Castelló, i Últimes recerques del Castell Vell. Les ponències també es podran seguir per streaming en el canal de YouTube del MUCC.

Els espais de l’IVC

El delegat de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, assenyala que el DIMCAS d’enguany «és una oportunitat per a retrobar-se amb la cultura» i ha destacat «l’esforç i la coordinació de totes les institucions per a reforçar la programació cultural entorn del Dia Internacional dels Museus».

L’IVC ha programat actes en el Museu de Belles Arts com el teatre-poesia A vueltas con Lorca amb la participació de Carmelo Gómez aquest mateix dimarts, 18 de maig; la trobada l’endemà —dia 19, a les 19.30 hores— amb el reconegut comunicador gràfic Javier Jaén dins del cicle Intercanvis. Club de Cultura, que coordina Eric Gras, o un concert els dies 22 i 23 de maig amb Marta Vicent, Paula Escamilla, Manel Brancal i la dramatúrgia a càrrec de Tània Muñoz titulat 5x5. Vida i obra de Vicent Castell. També en l’EACC, a part de l’exposició Bio-Lectures. Reflexions de l’entorn natural i rural contemporani comissariada per Irene Gras Cruz, trobarem l’acció Pel maig, cireres —el 23 de maig— del col·lectiu Very Veritas, format per Julia i Angie Vera, a l’esplanada de l’Espai d’Art Contemporani, o la trobada Profunditat de camp. Visualitat, processos i educació en l’entorn rural, un diàleg moderat per Julián Barón amb Diego Aldasoro, Cayetano Bravo, Noelia Pérez i Irene Pomar.

Una explicació

ICOM és l’organització internacional de museus i professionals dels museus que té com a finalitat investigar, perpetuar, perennitzar i transmetre a la societat el patrimoni cultural i natural mundial, present i futur, tangible i intangible. ICOM és una associació de membres i una organització no governamental que estableix estàndards professionals i ètics per a les activitats dels museus. Com a fòrum d’experts, fa recomanacions sobre qüestions relacionades amb el patrimoni cultural, promou la creació de capacitats i avança en el coneixement. ICOM és la veu dels professionals dels museus en l’escenari internacional i augmenta la consciència cultural pública a través de xarxes mundials i programes de cooperació.

El terme TEMPLE (del llatí templum) designa un edifici sagrat. En el seu origen, fa referència a edificacions que contenen l’art i la cultura de tota una civilització, i que són utilitzades com a llocs de culte pels seus partidaris i devots. Una institució dedicada a l’adquisició, conservació, estudi i exposició d’objectes de valor relacionats amb la ciència i l’art o d’objectes culturalment importants per al desenvolupament dels coneixements humans. Un edifici o espai destinat a l’exposició, convenientment ordenada, d’aquests objectes/accions. Les piràmides com a principi d’aquests.

Des de 1977 ICOM organitza cada any el Dia Internacional dels Museus, un moment excepcional per a la comunitat museística internacional. L’objectiu del Dia Internacional dels Museus (DIM) és conscienciar sobre el fet que els museus són un important mitjà per a l’intercanvi cultural i l’enriquiment de les cultures, així com per al desenvolupament de la comprensió mútua, de la col·laboració i de la pau entre els pobles. Des de fa més de 40 anys, els esdeveniments i activitats planejats per a celebrar el DIM poden durar un dia, un cap de setmana o fins i tot tota una setmana. Cada vegada són més els museus de tot el món que participen en aquesta celebració mundial: l’any passat van ser 37.000 museus els que van prendre part en aquest esdeveniment en 158 països i territoris.

El futur dels museus

Ha arribat el moment de repensar la nostra relació amb les comunitats a les quals servim, d’experimentar amb models nous i híbrids de consum cultural i de reafirmar amb força el valor dels museus per a la construcció d’un futur just i sostenible. Hem d’advocar pel potencial creatiu de la cultura com a motor de recuperació i innovació en l’era post-covid. Amb el lema El futur dels museus: recuperar i reimaginar, el Dia Internacional dels Museus 2021 convida els museus, els seus professionals i les comunitats a crear, imaginar i compartir noves pràctiques de (co)creació de valor, nous models de negoci per a les institucions culturals i solucions innovadores per als reptes socials, econòmics i mediambientals del present.

El 2020 ha sigut un any com cap altre. La crisi de la covid-19 es va propagar pel món sencer abruptament, i va impactar en tots els aspectes de les nostres vides: des de les interaccions amb els nostres éssers estimats fins a la forma en què percebem les nostres llars i ciutats, passant pel nostre treball i la seua organització. Els museus no són una excepció a aquests canvis. En particular, un major enfocament cap a la digitalització i la creació de noves formes d’experiència i difusió culturals. Aquest és un moment crucial per a les nostres societats: els museus han d’assumir i liderar el canvi.

Tota la programació es pot consultar a: www.dimcas.com