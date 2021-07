L’Ajuntament d’Almenara continua apostant pel foment del reciclatge en la localitat i, per això, ha convocat noves activitats per tal de conscienciar sobre la utilitat i la necessitat d’incorporar en el dia a dia hàbits relacionats amb el reciclatge, especialment per part dels més xicotets de la casa.

L’alcaldessa d’Almenara, Estíbaliz Pérez, ha assenyalat que «des de l’equip de govern volem apostar per la sostenibilitat, així com pel foment del reciclatge, qüestió que abordem a través d’activitats entre els més xicotets del municipi per a què coneguen en què consisteix i els seus importants beneficis per a toda la societat».

D’aquesta manera, els xiquets i xiquetes de l’Escola d’Estiu de la població han realitzat nombroses formacions vinculades amb el reciclatge. Una d’elles es va desenvolupar en la visita que van dur a terme a la Muntanyeta del Dipòsit. En aquest lloc, a més d’aprendre en el taller, també van idear una sèrie de lemes per tal de fomentar el reciclatge i que apareixeran en les xarxes socials municipals.

Sessió a la platja

D’altra banda, l’Ajuntament també ha desenvolupat ja una primera sessió de les jornades ambientals a la platja Casablanca, amb un taller denominat Recicla-aros, basat en el món del reciclatge i la correcta preservació de l’entorn natural amb xicotetes accions. Des del consistori detallen que es realitzarà un segon taller el dijous 29 de juliol, a les 10.30 del matí, prop de l’Oficina de Turisme. El taller portarà per títol La tómbola del Reciclatge. Per a participar de forma gratuita dins d’aquesta activitat serà necessària la inscripció prèvia en la pròpia Oficina de Turisme de la platja Casablanca d’Almenara. Les places són limitades.

La tercera sessió de les jornades ambientals consistirà en un contacontes. La seua data, el dijous 12 d’agost, a les 20.00 hores, en el passeig marítim de la localitat. Amb el nom de Buscarem un tresor i a càrrec d’Elisa M. Matallín, és una activitat oberta i dirigida a les famílies i públic infantil amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar sobre la necessitat i urgència de canviar els hàbits rutinaris i la forma de consum per no acabar amb el planeta.

Aquesta sessió s’emmarca en el projecte d’educació per al desenvolupament In/Sostenible. Territorialitzant els ODS a la província de Castelló, en el qual participa l’Ajuntament d’Almenara a través del conveni de col·laboració signat entre el Fons Valencià per la Solidaritat i la Diputació de Castelló.