La comunitat internacional commemora, demà, 21 d’octubre, el Dia Mundial de l’Estalvi Energètic, amb la idea que la societat prenga consciència sobre l’estalvi d’energia i incentivar un canvi d’hàbits de consum que permeten una major eficiència en l’ús d’energia per a la cura del medi ambient.

El consum d’energia implica l’ús de recursos naturals, recursos derivats, sobretot, de combustibles fòssils, com el carbó o el petroli, que són limitats en el nostre planeta, i l’extracció del qual suposa un elevat cost, no sols econòmic, sinó també ambiental. A això cal afegir el propi consum energètic que es duu a terme en la vida quotidiana, un fet que obliga a fer un ús racional de l’energia i conscienciar a la població dels beneficis que aporta i també dels seus límits.

El repte de l'estalvi

El repte de l’estalvi ha de ser un desafiament al qual fer front entre tots, els 365 dies de l’any. Aquestes són algunes de les propostes per a contribuir, a nivell individual: utilització d’equips (calefacció, aire condicionat, ascensor…) que estalvien energia elèctrica i utilitzen refrigerants d’última generació; aparells que controlen i limiten el seu ús, utilització, sempre que siga possible, de llum natural; millorar/optimitzar la protecció i l’aïllament tèrmic; ventilació natural; sanitaris que economitzen l’aigua: il·luminació de baix consum; foment del reciclatge i de la reutilització de materials, inclòs el seu transport a un punt net quan acaba la vida útil del producte; control dels recursos materials, optant per aquells d’origen ecològic o reciclatge; apostar per l’ús d’energies renovables; comprar energia neta; i inspeccions periòdiques per a comprovacions físiques del correcte funcionament dels equips.

Accions conjuntes

En aquest dia són moltes les organitzacions, associacions o institucions que desenvolupen activitats. Per exemple, El Corte Inglés apagarà les llums i pantalles de les seues façanes en tota Espanya, a les 22.00 hores, per a sensibilitzar sobre la importància de no malgastar recursos naturals. A més emetrà vídeos i continguts editorials en la seua pàgina web i xarxes socials, per a conscienciar sobre l’estalvi d’energia.