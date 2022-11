Iberdrola ha recollit la mel solar produïda en una de les seues plantes fotovoltaiques a Espanya, en Campo Arañuelo III (Cáceres). Una nova fita del projecte de producció de mel solar que la companyia va iniciar en 2020 al costat de l’empresa Tesela Natura. Fa uns mesos, després de l’estudi de les diferents localitzacions de ruscos del Comité d’Agricultura Ecològica d’Extremadura, regió en la qual es troba la planta, es va atorgar a aquest recinte solar la condició de terreny ecològic, donant lloc a la primera mel ecològica del món. Ja s’ha finalitzat la temporada de collita i s’ha recollit la mel dels 40 ruscos que es van introduir al costat dels panells fotovoltaics que generen energia verda lliure d’emissions. Les plantes fotovoltaiques es converteixen aíxí en espais molt útils per a generar mel pura, al mateix temps que ofereixen als apicultors espais segurs, lliures de robatoris i plaguicides.

Exemple

Per al responsable d’Iberdrola Renovables, Nicolás Antón, "el projecte és un exemple de la bona integració que pot haver-hi entre energies netes i biodiversitat". "L’espai de la fotovoltaica pot tindre altres usos que beneficien a tot l’entorn amb una pol·linització que enriqueix l’ecosistema", diu. Així mateix, en opinió de la directora de Tesela Natura, Beatriz Román, "aquesta mel és d’una qualitat excel·lent. Les abelles estan fora de perill dins del terreny de la fotovoltaica, sense veure’s afectades per pesticides i plaguicides, i continuarem treballant al costat d’Iberdrola per a instal·lar bresques entre els panells". Entre 2022 i 2023, el projecte preveu la expansió a altres regions d’Espanya i seguirà la seua marxa a Andalusia, on ja s’han fet recollides de mel en la fotovoltaica de Andévalo.

Convivint amb la biodiversitat

Al març de 2021 ja es van instal·lar 162 ruscos en la planta fotovoltaica de Andévalo (Huelva) amb l’ob-jectiu de preservar la biodiversitat en l’entorn i protegir una espècie com les abelles, mentre s’avança en l’estratègia de descarbonització de l’economia.

Es van recollir 60 quilos de mel produïts en la fotovoltaica que es van entregar a diverses associacions de dones de la zona. La mel es va utilitzar per a fer dolços artesans que es va vendre en un mercat ambulant solidari i els fons recaptats del qual es destinaran als afectats pel volcà de la Palma.

Més accions

Iberdrola també ha posat en marxa en les vinyes de González Byass i Grup Emperador, en la localitat toledana de Guadamur, la primera planta agrovoltaica intel·ligent d’Espanya. Aquesta innovadora instal·lació permet adaptar la disposició dels mòduls a les necessitats de les vinyes, per a regular mitjançant l’ombra dels panells la incidencia del sol i la temperatura.

La companyia ha realitzat més de 1.450 accions de protecció a la biodiversitat en els últim tres anys, combinant la instal·lació de projectes renovables amb la conservació

dels ecosistemes, cuidant flora, fauna i patrimoni natural, demostrant el seu compromís amb el medi ambient.