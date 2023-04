L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Peníscola ha fet balanç del funcionament del programa Educació per a la Sostenibilitat que ha impulsat i patrocinat al llarg de l’últim semestre. Concretament, es tracta d’un programa educatiu que s’ha integrat en el currículum dels escolars de sisé curs dels dos centres educatius de la localitat, el col·legi Jaime Sanz i el International School Peñíscola. En total, 120 alumnes i huit professors han patricipat al projecte, que ha comptat amb un equip integrat per més de 30 persones al capdavant de la coordinació i desenvolupament dels programes.

"Sensibilitzar als més joves de la importància de preservar els nostres recursos naturals perquè les generacions futures puguen continuar gaudint d’ells i les oportunitats que generen és fonamental", va valorar el regidor de l’àrea, Miguel Castell, impulsor d’aquest projecte pioner a Espanya.

Unitats didàctiques

Per al desenvolupament del programa, la consultora especialitzada que l’ha dut a terme va plantejar diverses unitats didàctiques que s’han desenvolupat a les aules i les diferents activitats programades.

La primera unitat didàctica va estar centrada en el Canvi climàtic i els gasos efecte d’hivernacle; la segona, en els Residus i l’economia circular; la tercera unitat didàctica va abordar el Desaprofitament alimentari i matèria orgànica; la quarta, la Naturalesa i els plàstics; la cinquena, el Cicle natural i cicle integral de l’aigua; i per a finalitzar, els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Materials i excursions

Per al desenvolupament de les diferents unitats didàctiques, els alumnes dels centres de la localitat han comptat amb diversitat de material i equips, com a manuals d’educació ambiental en versió en paper i en versió digital, presentacions especials, diversos materials de conscienciació i sensibilització (presentacions, material gràfic, material complementari, bosses de reciclatge, tríptics informatius, bosses de roba...), pantalles i ordinadors a més d’equips d’àudio, bosses i guants per a les rutes, material per a manualitats i tres autobusos per a les eixides.

Planta de tractament

A més, han desenvolupat deu classes magistrals de diverses temàtiques, quatre visites a la planta de tractament de residus urbans de Cervera, quatre visites a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), quatre rutes interpretatives pel parc natural de la Serra d’Irta i quatre rutes de recollida de residus per la majal de Peníscola.

L’Ajuntament del municipi ha comptat amb la col·laboració, a més de la dels propis centres educatius, del Consorci de Residus C1, UTE Enusa-Fobesa-A2A (Projecte Bionord), Facsa, Cicle Integral de l’Aigua, Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR), Parc Natural de la Serra d’Irta, (Generalitat valenciana) i Autocars del Mediterrani SA (AMSA).

El innovador projecte mediambiental ha sigut dirigit i coordinat per la consultora mediombiental Chegrana SL, sota la direcció tècnica de Rafael Arnau.