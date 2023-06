Ecovidrio convoca la IV edició de la iniciativa #movimientobanderasverdes, que té com a objectiu reconéixer l’esforç de l’hostaleria local i l’activisme dels municipis costaners per la sostenibilitat durant l’estiu, especialment quant a la gestió correcta dels seus residus.

En aquesta ocasió, a la província seran onze els municipis (Alcalà de Xivert, Almenara, Benicarló, Benicàssim, Castelló de la Plana, Xilxes, Nules, Orpesa, Peníscola, Torreblanca i Vinaròs) i més de 1.000 establiments hostalers els que competiran per fer-se amb una de les dues banderes verdes de la sostenibilitat que l’entitat sense ànim de lucre entrega en la Comunitat Valenciana.

Cal assenyalar que a nivell nacional són 144 els municipis de cinc comunitats autònomes (Illes Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia i Andalusia) els que competiran per fer-se amb un d’aquests distintius, ja que, en finalitzar aquest estiu, fins a nou noves banderes verdes es repartiran per la costa espanyola (dues a Catalunya, dues a Andalusia, dues en la Comunitat Valenciana, dues a Balears i una a Murcia), mentre que en el cas del establiments el nombre de participants ascendeix a més de 15.000.

Requisitos

Per a optar a una bandera verda, cada municipi haurà de complir requisits, com l’augment del volum en la recollida selectiva d’envasos de vidre del municipi respecte a 2022; el percentatge d’hostaleria local participant i la seua col·laboració per a aconseguir els objectius; i el compromís adquirit pels consistoris per a fomentar la campanya i donar-li difusió a la mateixa.