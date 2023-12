Les platges de la Comunitat Valenciana s’han convertit en 2023 en testimonis d’un moment històric per a la fauna marina. Enguany ha suposat la confirmació que les tortugues marines estan colonitzant les platges del Mediterrani espanyol com una nova zona de nidificació.

Durant 2023 s’han localitzat en la Comunitat nou nius de tortuga babaua, donant lloc al naixement de 500 tortugues, superant així qualsevol registre històric previ on, com a màxim, es localitzava una sola nidificació per temporada. Aquest fenomen no sols és una fita sense precedents des del punt de vista històric, sinó també un esdeveniment científic de gran rellevància per a les nostres costes.

El primer niu va ser descobert a Dénia, el 17 de juny, amb altres tres nius registrats en la mateixa localitat. Altres localitats, Gandia, Elx, Santa Pola i València, també van ser testimonis d’este sorprenent procés, culminant amb la troballa de l’últim niu el 24 de setembre a Almassora.

Aquest extraordinari succés no es limita al litoral valencià, ja que la resta del Mediterrani espanyol també experimenta una temporada atípica d’implantació, amb 10 nius a Catalunya, sis a Balears, dos a Múrcia i dos a Andalusia.

Avisos i protecció

La coordinació efectiva per part de la Universitat de València de la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana ha sigut essencial per a atendre tots els nius de la costa valenciana. En cada cas, després de l’avís a través del 112, experts de la Universitat de València, l’Oceanogràfic, la Universitat Politècnica de València i la Generalitat Valenciana van acudir al lloc de les nidificacions. En alguns casos, com el de la tortuga anomenada Diana, se li va poder col·locar un transmissor satel·litari en la closca, després de posar els ous, i així rastrejar la seua posició després de tornar a la mar. D’aquesta manera s’han pogut detectar i protegir altres nius posats per aquestes tortugues en la Comunitat Valenciana i en altres regions costeres d’Espanya.

Per a garantir la protecció i supervivència dels nius, els primers cinc van ser traslladats a la platja de la Punta, una zona protegida del Parc Natural de l’Albufera. En altres casos, els nius van ser traslladats per l’equip de la UV a platges amb bones condicions pròximes al lloc d’implantació. Destaca el singular incident a Almassora, on el niu va ser localitzat després d’alertar particulars que eren a la platja sobre la presència de nounats sobre l’arena després del seu naixement. La col·laboració ciutadana ha sigut essencial en la localització dels nius. Particulars i personal de serveis de neteja de platges han exercit un paper crucial en alertar a la Red de Varamientos a través del 112, contribuint així a cura d’una espècie amenaçada a nivell mundial.

Col·laboració pública i privada

La cura dels nius ha sigut un esforç conjunt entre diverses entitats, sent un exemple de col·laboració entre sectors públic i privat. A més de les institucions prèviament esmentades, l’Associació Xaloc, Ecologistes en Acció-Elx, el Parador del Saler, la Fundació Biodiversitat i els Ajuntaments de Dénia i Elx han exercit rols fonamentals en la gestió dels nius.

Les dades recopilades durant aquest any, juntament amb registres des de 1988 quan es va crear la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana, seran analitzats pels especialistes del projecte Varacomval. Aquest projecte, iniciativa de la unitat de Zoologia Marina de la UV, compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Next Generation EU, i permetrà desenvolupar plans i estratègies de conservació per a la tortuga babaua en les nostres costes