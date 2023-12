Muchos vehículos españoles cuentan con la famosa bola de remolque, que en esta época del año es muy usada para poder transportar en los viajes objetos como bicicletas o pequeños remolques. Si tu coche cuenta con una de estas bolas debes tener en cuenta que puedes llegar a ser sancionado con 400 euros de multa. A continuación te explicamos por qué.

La vuelta de vacaciones

Seguramente, si no has vuelto aún de tus vacaciones, estarás a punto de hacerlo. Si es el caso, hay una serie de recomendaciones que debes tener en cuenta para que puedas llegar a tu hogar sin ningún incidente en las carreteras. En primer lugar, lo mejor es que eches un vistazo al estado de las carreteras antes de salir. Puedes hacerlo a través de la propia web de la DGT.

Además del tráfico, hay otros factores que debes revisar antes de partir, tales como el nivel de líquidos en tu coche, el estado de los neumáticos o la correcta colocación del equipaje. Además, si tu coche cuenta con una bola de remolque debes asegurarte de que esté bien sujeto y la carga no sobresalga de los límites establecidos.

La matrícula del coche

Como sabrás, la matrícula de tu coche siempre debe verse correctamente, para que tu vehículo pueda ser identificado sin problema en caso de que sea necesario. Por ello, no puedes taparla con ningún elemento, y menos aún ocultarla de manera intencionada.

Si llevas un remolque o simplemente la bola que lo sujeta, debes estar seguro de que la matrícula se puede leer perfectamente, porque, en caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de 200 euros al ser este accesorio “un obstáculo de visualización de la matrícula”.

La multa por la bola del remolque

Pero la multa a la que nos referimos no es la derivada por “tapar” la matrícula del coche con la bola del remolque, sino a la que pueden ponerte en caso de que la bola no esté homologada correctamente. Como es lógico, se necesita una instalación concreta de esta bola (en taller) y no vale una modificación cualquiera.

En la ITV revisarán que la instalación haya sido en un taller autorizado y que la bola esté homologada. En caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de hasta 400 euros. Los documentos que debes tener en tu coche para evitar esta multa son el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller.