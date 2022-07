La Ley del Cambio Climático y Transición Energética lo deja muy claro: en 2023 las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán instaurar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Se trata de una zona delimitada a la que no podrán acceder los vehículos contaminantes, como sucede ya en el interior de la M-30 de Madrid o las Rondas de Barcelona. La gran mayoría de ciudadanos españoles no tiene dónde o cómo instalar un punto de carga para un coche eléctrico pero, otros tantos, no lo hacen por desconocimiento de la normativa y la posibilidad de tener un dispositivo tipo Wallbox. Incluso existen estaciones de recarga portátiles como el Juice Booster 2. Por ese motivo, os contamos cómo y cuánto cuesta un punto de recarga en un garaje comunitario.

Según los cálculos del MSI para Sumauto, el cambio en la normativa de las ciudades dejará en el limbo a tres de cada cuatro coches que circulan actualmente. Además, es uno de los motivos que ha empujado al comprador a decantarse por un coche eléctrico, de los que no hay suficiente stock en el mercado nuevo. Esta situación ha elevado la demanda sin contar con la oferta necesaria, de modo que, el precio medio del cero emisiones de segunda mano se ha disparado. Un pez que se muerde la cola, sin duda. Eso sí, es un problema al que no tendremos acceso hasta que no sepamos dónde carga nuestro eléctrico. España votó a favor de la prohibición de la comercialización de coches y vehículos comerciales de combustión a partir de 2035, pero no está preparada para la transición. A día de hoy, solo tenemos 14.244 cargadores públicos repartidos por el estado, lo que nos coloca a la cola en Europa. Motivo de más para depender de un cargador propio, pero: ¿Cómo puedo instalar un punto de recarga en un garaje comunitario? El artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal facilita la instalación de un punto de recarga de coche eléctrico en un garaje comunitario para uso privado. No obstante, el interesado/a está obligado a informar previamente a la comunidad a través de su presidente o administrador. Para poder instalar el punto de recarga no es necesario ningún tipo de aprobación por parte de los vecinos/as, aunque el Race recomienda guardar una copia del documento con su fecha, sello y firma, en el que conste el tipo de instalación y la fecha en la que se iniciará la obra. Para poder cargar un vehículo eléctrico en un garaje comunitario, el cargador debe estar instalado en una plaza individual, por lo que su propietario/a debe asumir el coste de la instalación y del consumo de electricidad. Debes tener en cuenta que se necesitará autorización por parte de la comunidad si al llevar a cabo la instalación se necesita realizar la conexión de la derivación a un contador comunitario o si es necesario hacer una preinstalación en el edificio. Si se da el caso y más vecinos quieren cargar un coche eléctrico, es recomendable, para evitar problemas, aprobar una serie de normas internas con el objetivo de que todos los propietarios/as que estén interesados en tener un cargador de coche eléctrico sigan los mismos criterios para la instalación. El Race también recomienda realizar una preinstalación común para todo el garaje que garantice el suministro cuando la demanda sea mayor, aunque esta opción debe estar aprobada por absolutamente todos los vecinos/as. ¿Cuánto cuesta instalar un punto de recarga en casa? Normalmente, las marcas que venden coches eléctricos ofrecen distintas promociones para instalar el punto de recarga en casa coches eléctricosde sus clientes. Algunos fabricantes de automóviles también regalan el punto de carga y su instalación, y desde el concesionario suelen orientar a los usuarios sobre el punto de recarga que necesita su vehículo en función de la batería que incorpora. Tampoco debes olvidar consultar las ayudas públicas actuales para la instalación de puntos de recarga. Si el concesionario y la marca no se hacen cargo de la instalación, la única opción que te queda es la de contratar los servicios de un instalador electricista autorizado y cumplir con la normativa que establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión sobre la instalación de puntos de recarga en garajes. Debes tener en cuenta que según el tipo de vivienda y las necesidades del cliente, existen distintas opciones para cargar un vehículo eléctricovehículo eléctrico: El consumo de electricidad del punto de recarga va asociado al contador de la casa del interesado/a. No obstante, si el garaje no está en el mismo edificio de la casa, el espacio de recarga debe equipar un contador propio.