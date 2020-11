Las compras navideñas llegan a Castellón antes para evitar aglomeraciones

La vida cotidiana ha cambiado mucho desde mediados de marzo, y en unos días llegará una nueva prueba de fuego ante la amenaza del coronavirus. Las compras navideñas tendrán que ser necesariamente distintas, debido a unas restricciones de aforo del 50% en las zonas comerciales de Castellón, por lo que no podrán repetirse las habituales estampas de establecimientos abarrotados en las fechas decisivas de las fiestas. A menos que uno se exponga a hacer cola en el exterior para entrar.

Tanto tiendas de proximidad como las grandes superficies piden que se adelanten las tradicionales visitas para preparar los regalos, y ya hay sitios en los que se detecta esta tendencia. Mari Carmen Martínez, desde Todojuguete menciona que en sus tiendas «ya hay gente que prepara las compras, para ahorrarse tiempo de espera si se llega a superar la capacidad máxima», indica. «Aunque nuestros locales son amplios, somos conscientes de que puede haber momentos puntuales de aglomeraciones, por lo que será mejor ir con antelación y en horarios como el mediodía para evitar problemas a última hora».

La secretaria general de Covaco-Confecomerç en Castellón, Teresa Esteve, menciona que algunos de sus asociados «han comentado que están notando un adelanto de las compras, especialmente en tiendas de objetos de regalo, complementos y librerías», algo que espera «se note más en los próximos días, y que sería muy positivo para nosotros». Aún así recuerda que los locales de formato más reducido «tiene una gran facilidad para garantizar la seguridad de los clientes y moldearse a las necesidades que vivimos durante los últimos meses».



PLANIFICAR / Juan Carlos Insa, desde la Unión de Consumidores en la provincia, cree que con «las limitaciones de espacio y el cumplimiento de las medidas sanitarias, si no se acude de forma escalonada habrá dificultades», sobre todo si se quiere hacer una comparación de precios y características de los productos deseados. Por ello, aconseja que haya planificación, «no sea que un acto de carácter más bien lúdico sea un engorro».

Respecto a las expectativas de unas navidades marcadas por el covid, teme un descenso en el gasto global de esta época. Puede moverse en una actividad parecida para el comercio, pero cree que en general «habrá menos poder adquisitivo y menos oportunidades de acudir a comidas o hacer algún viaje», por lo que recuerda la necesidad de que las administraciones «tengan ideas» para respaldar a los sectores más afectados.



ALTERNATIVA EN LA RED / Desde el área de Comunicación de El Corte Inglés, Pau Pérez Rico incide en que en el establecimiento de Castelló «se hace un esfuerzo para extender la época de compras y que el cliente pueda hacerlas con comodidad». Por ello, «se adelantan las ofertas del Black Friday desde unos días antes», e incluso alude a la alternativa de su canal de comercio electrónico «que este año se ha reforzado para atender al incremento de la demanda».

En cuanto al gran comercio de la Comunitat representado en Anged, su portavoz Joaquín Cerveró incide en que en este 2020 «será necesario adelantarse y no confiarse a la última hora», lo que considera que no será difícil de llevar a cabo, «ya que en el pasado no empezaba la campaña hasta pasado el puente de diciembre, y ahora ya hay primeras compras a finales de noviembre».

Algo que la pandemia ha acrecentado. Además, detecta que hay determinados operadores «que han ampliado el plazo para las devoluciones», incluso con fecha para más allá de la celebración de Reyes. «Algo que ya se puso en práctica con las restricciones de la pandemia» y se mantiene en la segunda ola.