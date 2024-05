Lluvia de críticas al vídeo de Violeta Mangriñán dando a luz: “Sus hijas son como monos de zoo”

La influencer castellonense Violeta Mangriñán se convirtió en madre por segunda vez hace unos meses, concretamente el 1 de febrero. Tras Gala, Gia es la nueva hija de Violeta junto a su pareja, el cantante y dj Fabbio Colloricchio. Con motivo del Día de la Madre este pasado domingo, la influencer compartió un vídeo de lo más íntimo en sus redes sociales. Se trata del clip captado justo en el momento en el que dio a luz a Gia (vídeo que preside la noticia).

Junto al vídeo, compartió un texto en el que aseguraba: "Feliz día, mamás. Somos increíbles". Unas imágenes que han despertado un sinfín de reacciones en redes sociales.

"Viva la intimidad!" o "Qué pena venderlo todo"

Son muchos los seguidores de Magriñán que han criticado que comparta en sus redes un momento tan "íntimo". “Nada, que al final tiene qe poner el parto, aunqe sea 5seg... Viva la intimidad!”, “Qe si que si, que es mejor sobreexponer menores desde antes de nacer y qe miles de desconocidos sepan toooooodo sobre ellos. Las hijas de violeta son como monos de zoo, estan ahi para que los veamos los demás” o “Y el otro con guantes q parece q va a fregar” son alguna de las perlas que han comentado en la publicación.

Mensajes tan directos como “Qué pena venderlo todo” o “Me parece un momento precioso y doloroso, super intimo y creo que deberias guardartelo para ti , entiendo que estés orgullosa de traer vida, yo soi madre pero la gente te puede hacer mucho daño en redes y ese bebé merece tener intimidad tanto como tú”.

Más de 200.000 ‘me gusta’ y comentarios agradables de personajes conocidos

No obstante, cabe destacar que la publicación, que ha superado los 200.000 me gusta en apenas tres días está repleta de comentarios cariñosos y tiernos hacia la pequeña, Violeta y Fabbio. “He entrado en bucle mirándolo una y otra vez, no me canso, son segundos que dicen muchas muchas cosas” o “Que vídeo más precioso!! Y me parece maravillosos poder tener ese recuerdo!! Ojalá todas las mamás pudiésemos tener ese recuerdo!! Lo vería 1.000 veces” son un pequeño ejemplo de los mensajes agradables que sus seguidores han escrito a una publicación que cuenta con los comentarios de personajes conocidos en redes sociales como la influencer lolalolita, “Os amo ❤️ feliz día Violet", o la actriz Paula Echevarría, Ese momento ❤️.