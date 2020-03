El Consell compra material sanitario a China ante la escasez del Gobierno

La Comunitat recibirá previsiblemente mañana dos aviones desde China con material sanitario, es decir, mascarillas, respiradores, batas y gafas, según anunció ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras reunirse con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, mediante videoconferencia, junto al resto de responsables autonómicos.

En este encuentro, Puig le trasladó al jefe del Ejecutivo central que el material sanitario que recibe la Comunitat del Gobierno es «muy insuficiente». Y es que los contagios entre el personal de la sanidad no cesan, además se requieren equipos de protección en otras esferas, como las residencias de mayores.

Según Puig, están intentando que las empresas de la Comunitat, del sector textil o de los institutos tecnológicos, se pueda proveer de material para disponer de un servicio estable.

Durante el encuentro de ayer, el jefe del Consell instó a Sánchez a «acelerar la efectividad del confinamiento» con el objetivo de que 15 días más «sean suficiente». En este sentido, propuso «estudiar otras posibilidades» como «reforzar los controles de cumplimiento, reducción del transporte público, limitar algunas actividades económicas no esenciales, potenciar el teletrabajo, racionalizar mejor el movimiento ciudadano, estudiar el uso de mascarillas permanentemente por la calle o aislar a las personas contagiadas» porque hay muchas familias que no pueden garantizar, por las circunstancias de sus viviendas, que no haya contactos con el entorno, y que puedan estar en sitios diferentes como hoteles u hospitales.

ECONOMÍA

A nivel económico, Puig reclamó a Sánchez el adelanto del 50% de la liquidación del 2018 y la aprobación de las cuantías del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ordinario y extraordinario para aliviar la situación de tesorería de empresas y pymes. «Necesitamos recursos y una financiación adecuada del Estado. Esta es una batalla real de la que tenemos que salir vivos, y vivos económicamente».