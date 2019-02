Lorenzo dimite por la investigación de las facturas de la Subdelegación

Por sorpresa, arropado por un equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón compungido, junto a la alcaldesa, y visiblemente afectado, Antonio Lorenzo anunció ayer su dimisión. Uno de los referentes del PSPV en la ciudad, como concejal y número dos de Amparo Marco y como diputado y portavoz del grupo socialista en la Diputación. Lorenzo deja estos dos cargo y se va por la investigación que afecta a su etapa al frente de la Subdelegación del Gobierno, entre 2007 y 2011. Una presunta trama que arranca con el pitufeo de presuntas facturas falsas, urdida por dos tesoreros, con la colaboración de una veintena de pequeños empresarios.

«A fecha de hoy desconozco los detalles de ese procedimiento aunque, tras haber declarado ante la policía hace unas semanas, puede quedar cuestionada la gestión de determinados trámites administrativos en la Subdelegación en esas fechas», explicó Lorenzo. El ya exedil y exdiputado se aparta, además, a tres meses de unas elecciones municipales. «Quiero, con mi dimisión, que esta situación genere el menor daño posible a mi partido, el PSPV, y al proyecto de regeneración pública y modernización política y social que lidera junto al resto de las izquierdas en nuestra ciudad y el conjunto del País Valenciano». «Me voy para defender mi honradez», explicó.

REORGANIZACIón // La dimisión de Lorenzo, que ya no acudió al pleno del jueves, obliga ahora a reorganizar el Ayuntamiento y la Diputación. El grupo municipal del PSPV tiene prevista una reunión el lunes -cuando se hará efectiva la renuncia- para decidir sobre un difícil relevo, puesto que Lorenzo llevaba las áreas de más peso, como Hacienda, Personal o Seguridad. De hecho, según él, ha retrasado su marcha hasta aprobar los presupuestos, el pasado lunes. La siguiente en la lista es Mónica Barabás, aunque fuentes socialistas matizan que esto no significa que vaya a entrar ella, sino que se tiene que ver su disponibilidad. De la dimisión se tendrá que dar cuenta al pleno, así como de la nueva incorporación. No se descarta un pleno extraordinario para agilizar trámites. La de Lorenzo es la tercera dimisión en el grupo municipal del PSPV, tras la de Carmen Oliver y Sara Usó -además de la renuncia de Juan Ángel Lafuente a ser edil-.

En la Diputación, entrará por Lorenzo la concejala de Almassora Carmina Martinavarro, y hay una división interna para decidir sobre la portavocía. Según ha podido saber este periódico, la dirección del partido presentará hoy en el comité provincial de Onda la propuesta del secretario general, Ernest Blanch, que pasa por dar la portavocía a Santiago Pérez (alcalde de Forcall) y la portavocía adjunta a Fernando Grande (líder del PSPV de Vall d’Alba), mientras que otra parte del grupo socialista en la Diputación apostaría por Grande como portavoz en la institución.