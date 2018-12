Martín Berasategui: "En mi cocina no entra otra naranja que no sea la de Castellón"

La Diputación de Castellón ha implicado al chef Martín Berasategui en la mejor promoción y puesta en valor de los cítricos de la provincia de Castellón. Así, el Gobierno Provincial ha creado y difundido un vídeo viral con el objetivo de seguir posicionando la naranja de Castellón como la mejor del mundo de la mano de uno de los mejores cocineros internacionales. Esta importante iniciativa forma parte de las distintas acciones que contempla la Diputación de Castellón para promocionar el consumo de los cítricos de Castellón, especialmente durante estas fechas y como parte de su programa estratégico Castelló Ruta de Sabor de puesta en valor de la gastronomía autóctona.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha asegurado que “sabemos que tenemos la mejor naranja del mundo, y es todo un orgullo que uno de los mejores cocineros del mundo como es Martín Berasategui, gran embajador de los productos de nuestra tierra, se sume como gran prescriptor de nuestra naranja para que todos sepan de su calidad. Juntos estamos caminando en la generación de nuevas oportunidades para un sector tan importante para nuestra provincia y de una actividad de la que nos sentimos profundamente orgullosos como es la citricultura”.

Moliner ha agradecido la impliación de Martín Berasategui en el proyecto y ha asegurado que “para la provincia y los productores de Castellón es un auténtico lujo tener a Martín Berasategui entre nosotros ayudándonos siendo embajador de una provincia que cree en sus cítricos y que yendo de la mano nada menos que del cocinero español con más Estrellas Michelín podemos cumplir con el reto de poner la naranja de Castellón en el lugar que se merece”.

En la pieza audiovisual, de menos de un minuto de duración, el cocinero donostiarra aparece conversando con su compañero de profesión Fernando Navarro, de Nules. Ambos ponen en valor las grandes cualidades de la naranja de Castellón, incluso el chef donostiarra asegura que “en la cocina de Martín no entra otra naranja que no sea la de Castellón, y con este producto no me extraña que os quieran tanto”.

Con esta nueva iniciativa, el Gobierno Provincial continúa trabajando en dar a conocer y poner en valor los productos de Castellón como fuente de nuevas oportunidades de futuro para la provincia. Un trabajo promocional que intensifica durante estas fechas de cara a la próxima campaña navideña. Hay que tener en cuenta que tras cuatro años de trayectoria, la marca de la Diputación Castelló Ruta de Sabor ha conseguido aglutinar más de 100 productores de 15 sectores agroalimentarios diferentes, dos denominaciones de origen, una Indicación Geográfica Protegida y 6 productos con distintivo Parque Natural. Es una marca presente en comercios, ferias, supermercados y grandes superficies de la provincia y parte del territorio español.

Respaldo a un sector emblema y orgullo de Castellón

La Diputación mostrará su respaldo al sector citrícola como emblema y orgullo de la provincia de Castellón. Así, el Equipo de Gobierno Provincial ha registrado una propuesta de Declaración Institucional sobre la problemática del sector citrícola para que en el próximo Pleno del día 18 de diciembre la Corporación Provincial exprese su apoyo y defensa de todas las medidas encaminadas a proteger y respaldar al sector citrícola castellonense ante la problemática que están sufriendo sus intereses.

Cabe señalar que la campaña citrícola genera en torno a 60.000 puestos de trabajo en la provincia de Castellón, tanto en el campo como en los almacenes y comercializadoras. Además, el cultivo de cítricos supone una extensión aproximada de 36.718 hectáreas del total de las 50.586 hectáreas de cultivo de regadío que tiene la provincia.