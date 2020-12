Sanidad amplía el plan para paliar las listas de espera en Castellón

Reducir las listas de espera quirúrgicas y pruebas diagnósticas. Es el objetivo del programa especial de productividad que de cara a 2021 ha ampliado servicios y categorías. Un plan que pretende aliviar las demoras de más de seis meses que sufren los pacientes de la provincia de Castellón. De hecho, tres de sus cuatro hospitales, el de Vinaròs, el General y el Provincial, encabezan de nuevo el ránking de los centros con más demora de toda la Comunitat, si bien los días se han reducido en el último mes, como publicó Mediterráneo.

El programa incluye tanto las jornadas vespertinas de cirugías en hospitales públicos como la contratación de 128 personas en la Comunitat para completar los equipos quirúrgicos.

En concreto, el acuerdo, que ha sido negociado en mesa sectorial y que cuenta con la mayoría del respaldo sindical, se prevé que se ponga en marcha a partir del 1 de enero. Las percepciones se corresponden con las previstas en el acuerdo del 27 de diciembre del 2019, si bien experimentarán para el 2021 las variaciones establecidas con carácter general para las retribuciones de los empleados públicos que prevean las leyes de presupuestos de la Generalitat. En total el importe previsto asciende a 20 millones de euros.

LAS RETRIBUCIONES DEL PLAN CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA //

A título orientativo, el citado acuerdo contemplaba, por ejemplo, por una operación de cataratas unos emolumentos que oscilaban entre los 13,09 y los 59,59 euros en función de la categoría. Una hernia inguinal directa suponía de 17,91 a 81,53 en ambos casos, si se hacía dentro del mismo departamento. Habrá que esperar pues a ver cómo se actualiza en función del alza salarial prevista en las cuentas autonómicas.

LA VALORACIÓN DE LOS SINDICATOS DEL PLAN CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA //

Los sindicatos, no obstante, quieren más medios. «Desde CCOO dimos nuestro apoyo, pero condicionado a que en un máximo de seis meses abordemos la negociación de las medidas estructurales que necesita el sistema», explica Rosa Atiénzar, de CCOO, quien no obstante valoró que el autoconcierto es una buena herramienta para problemas coyunturales pero por sí solo no va a solventar el problema.

Igualmente desde CSIF señalan que «todos los años se acuerdan peonadas y nunca consiguen acabar con las listas de espera. ¿Por qué? Muy sencillo. Falta personal para atender la demanda ordinaria de cirugía; la solución no es que trabajen por las tardes, abonando unas retribuciones escasas, sino incrementar la plantilla. Un problema que no es puntual por el coronavirus, sino estructural».

NOVEDADES DEL AUTOCONCIERTO CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA //

Entre las novedades que contempla este plan respecto al del 2020 se incluye la incorporación de algunas técnicas de medicina rehabilitadora para poder compensar algunos desfases en las demoras que se estaban produciendo porque, al hacerse más intervenciones de traumatología en autoconcierto, también era imprescindible aumentar las sesiones de rehabilitación», explicó la secretaria autonómica de Eficiencia Sanitaria, Concha Andrés.

Asimismo, también se incorporan nuevas categorías a los equipos, como por ejemplo los celadores.

LAS LISTAS DE ESPERA EN CASTELLÓN //

Hay que recordar que Vinaròs acumula 202 días de espera --el que más de la Comunitat-- , mientras que en el General y el Provincial ascienden a 194 días.