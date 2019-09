Baldocer, un referente español en la gran feria mundial de Cersaie

Baldocer va a ser protagonista en Cersaie. El fabricante, un referente de la industria cerámica española, muestra en Bolonia sus nuevas colecciones y exhibe su destreza en la elaboración de materiales, formatos y acabados de tendencia.

Los visitantes de la feria descubrirán en el espacio de la compañía (Hall 15, Estand C31) la versatilidad tanto en estética como en usos de las nuevas propuestas de la marca. La compañía, que siempre ha sido reconocida por su capacidad de innovación y su excelencia productiva, reafirma esta senda con nuevas colecciones en sus líneas B|Plus y B|Thin.

Una muestra más de cómo el sector cerámico está evolucionando hacia productos con un diseño avanzado y con nuevas funcionalidades. Cersaie será una afirmación del compromiso de Baldocer con el canal de ventas y los profesionales de la construcción y la arquitectura, a través de herramientas y servicios de alto valor añadido.

De este modo, el fabricante acude a esta edición de la feria con una amplia carta de novedades, entre las que se encuentran pavimentos y revestimientos en pasta blanca, gres porcelánico y láminas cerámicas de gran formato.

Maderas, mármoles, cementos, piedras, metálicos y básicos están de estreno y toman forma en colecciones con gran personalidad como Wacom, Parsel y Hedby.

Wacom un espectacular mármol porcelánico de gran formato, llamado a convertirse en el protagonista de cualquier espacio gracias a su gráfica. Tonos negros y marrones, vetas blancas y doradas y una superficie llena de matices caracterizan a esta colección disponible en 260x120 cm, 120x120, 60x120 y 60x60.

En cuanto a Parsel, reproduce la espectacular gráfica en azul de macaubas, cuarcita exótica de Brasil. Destaca por su acabado pulido y por ser una colección multiformato.

Por último, Baldocer presenta Hedby, con una materialidad única que combina efectos de cemento con óxidos de los metalizados y cuyo tacto es similar al natural. Está disponible en dos grandes formatos combinables: 60x120 y 60x60. Además, gracias a su acabado antislip, es apta para su instalación en ambientes exteriores y en fachadas.

una nueva marca: b|small

Dentro de su política de diversificación en producto, Baldocer lanza una nueva marca: B|Small: revestimientos de pasta blanca en formato pequeño y piezas en 25x25 y 7,5x30. B|Small se suma a B|Top, B|Plus y B|Thin, tres marcas de carácter técnico con una oferta diseñada para arquitectos e interioristas. Colecciones con las que Baldocer amplía su catálogo, convirtiéndose en una de las firmas españolas más completas en oferta para el sector residencial y el contract.

CONSTANTE RENOVACIÓN

Baldocer, empresa con más de 25 años de experiencia y con presencia en más de 125 países, está trabajando en una nueva vía de comercialización más ágil para ajustarse mejor a las necesidades de los clientes: Baldocer Ready

Baldocer Ready ofrecerá producto just in time y reducirá al mínimo los plazos de entrega. Aquí se englobarán colecciones versátiles con paletas de colores que no pasan de moda y de las que siempre hay stock. En este servicio, que será implementado a final de año, la inmediatez será su gran baza. Con ello, la compañía da un paso más en su evolución a través de un mix de factores.