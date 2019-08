Los 'conciertazos' que tienes que ver hoy sábado en el Arenal

Ya vamos por el tercer día del Arenal Sound y se nos está haciendo corto. Después de saltar, cantar y bailar todo tipo de géneros musicales el jueves y el viernes, hoy sábado, la fiesta no para. El festival de Burriana trae un repertorio de estrellas nacionales e internacionales que prometen hacer de este décimo aniversario una experiencia más que inolvidable.

Te dejamos un listado de los artistas que no te puedes perder el día de hoy en el recinto de conciertos con más 'rollo' de toda la provincia.

Iván Ferreiro

Un poco de indie para empezar la jornada. En el Desperados Stage, Iván Ferreiro tocará desde las 19.30 hasta las 20.45 horas. El excantante de Los Piratas hará cantar toda y cada una de sus letras fluidamente como un 'Río Alquitrán'.

Vetusta Morla

Seguimos con el indie, pero en este caso, el de uno de los grupos más reconocidos en toda españa: Vetusta Morla. El grupo madrileño hará del Arenal Sound un 'Consejo de Sabios' y hará gritar 'Maldita Dulzura' a pleno pulmón, tanto que las ondas sonoras irán más allá del Desperados Stage.

Carolina Durante

Un poquito de pop rock y punk. El grupo Carolina Durante hará saltar a todos a partir de las 20.45 horas en el Negrita Stage con 'KLK' y 'En verano: Ornitofilia'. Otro grupo que no te puedes perder en este Arenal.

Thirty Seconds To Mars

Lo más esperado de este festival, la presencia de Jared Leto y su ejército de 'Kings and Queens' harán que todos los 'sounders' canten y lleguen 'Up In The Air'. La voz de Leto hará que a todos y cada uno de los presentes se les erice la piel, dando un espectáculo que se grabará en la retina incluso de aquellos que no se encuentren en el Desperados Stage a las 00.45 horas.

Lola Indigo

'Lola Bunny', 'Maldición' la más 'Mujer Bruja' subirá al Desperados Stage a las 03.15 horas para hacer perrear a todos con su 'Yo Ya No Quiero Na' y 'El Humo'.

Peranoia

En el Thunder Bitch Stage a partir de las 02.40 horas Peranoia hará que todos los presentes canten una a una las letras de sus reivindicativas canciones. Una actuación digna de ser vista.

Ummet Ozcan

Otro día más de cierre épico en el Desperados Stage del Arenal Sound. Desde las 5.00 hasta las 6.30 horas de la mañana Ummet Ozcan hará levantar los brazos y saltar a todos los 'sounders' al ritmo de 'temazos' del calibre de 'Melody', 'Low Rider' y 'SMASH!'. Burriana se convertirá por unas momentos en Bélgica. No te canses y aguanta hasta el final, seguro que el dj no defraudará.