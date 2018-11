La plaga de mosquitos enciende las redes

La plaga de mosquitos que azota municipios de la provincia, especialmente de la Plana Baixa, denunciada por representantes políticos, agricultores y otro colectivos, enciende las redes sociales.

La presencia masiva de mosquitos vuelve a notarse en distintos puntos de la provincia de Castellón. Municipios como Burriana, Nules o Moncofa están sufriendo los efectos de una plaga que, tras el último episodio de gota fría, ha vivido un repunte considerable. La problemática sigue creciendo y causando distintos inconvenientes, como suspensiones de entrenos de fútbol o la detención de la campaña de recogida de naranjas en algunos de los puntos más afectados.

La situación es "insostenible", tal y como la califican los collidors de la comarca, uno de los colectivos más afectados, ya que no pueden realizar su trabajo y deben volver a casa. Además, la afección no solo se padece al aire libre, ya que los mosquitos también frecuentan en gran número el interior de los almacenes de las cooperativas. Precisamente, los trabajadores de este sector son algunos de los más críticos con la falta de respuesta por parte de la administración autonómica, que niega que exista una plaga y alega que no procede acciones excepcionales.

Al igual que los representantes políticos, los internautas afectados por esta problemática demandan fumigaciones y medidas eficaces para acabar con la proliferación de esto insectos en pleno noviembre y lamentan que la Conselleria no autorice los tratamientos aéreos para combatir la plaga.

Se trata de una situación que vienen denunciando desde final del verano y que ha obligado a suspender en varias ocasiones entrenamientos de fútbol fase de categorías infantiles en estos municipios, dado que en las instalaciones deportivas son nubes de este insecto las que atacan constantemente, tanto a los jóvenes jugadores, como a los familiares que les acompañan. Es por ello que los ayuntamientos realizan en estas zonas fumigaciones de urgencia para frenar la molesta plaga de dípteros.

«Cada vez que llueva se reproducirá la situación y por eso hay que abordar acciones más allá de las competencias de los ayuntamientos, porque llegamos hasta donde llegamos», lmentan los representantes municipales, como el edil de Sanidad de Nules, Antoni Romero.

Incluso lamentan que afecta a eventos comerciales o culturales al aire libre. Dehecho, durante la celebración de la feria medieval de Mascarell se detectó una gran presencia de mosquitos en la zona, algo que también perjudicó tanto al visitante como a los vendedores del mercado de artesanía, como lamentan desde el consistorio nulense.

El repunte de la problemática de los mosquitos, tras el último episodio de gota fría, reaviva el debate y las demandas entre los representantes políticos. Y mientras la Generalitat niega superpoblación, PP y Cs salieron ayer en tromba para reclamar responsabilidades.