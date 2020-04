Arnau y Aitana, dos pequeños héroes de Castelló en la lucha contra el coronavirus

Arnau y Aitana son dos hermanos de Castelló. Ahora que han empezado las vacaciones de Pascua más extrañas que se recuerdan, ambos idearon una campaña de reconocimiento en su barrio de la capital de la Plana. Mientras Arnau pintó una pancarta que decía ‘Sanitaris’, su hermana la completó con ‘Gràcies’. Implicaron en este menester a toda su familia y vecindario para desplegarla en su finca.

Estos pequeños héroes son dos de los miles de alumnos valencianos que están demostrando un aplomo impropio para su corta edad. Llevan semanas, eso sí, recibiendo clases a distancia desde casa con el plan Mulan, pero eso no quita que lleven mucho tiempo sin ir al parque ni jugar con sus amigos, por lo que aplican su aprendizaje en valores tan entrañables como este.

El conseller Vicent Marzà quiso solidarizarse con los alumnos confinados con un mensaje en sus redes sociales dedicado a destacar el compromiso de niños como Arnau y Aitana.

Tota la comunitat educativa està sent un exemple de cooperació acompanyant als nostres xiquets i xiquetes en una situació difícil.



Descanseu aquests dies. Nosaltres seguirem treballant per seguir millorant.



Gràcies a totes. Queda un dia menys per poder abraçar-nos! pic.twitter.com/IzjDI0HlMz