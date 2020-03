Coronavirus: Castellón afronta un nuevo día de lucha | Últimas noticias en DIRECTO

El coronavirus originado en China tiene ahora su principal foco en Europa con más de 40.000 contagios. El virus se ha propagado a un centenar de países, entre ellos España, donde el número de infectados y fallecidos sube cada día. España está en estado de alarma, situación que supone el confinamiento de la población al menos durante 15 días.

El coronavirus originado en China tiene ahora su principal foco en Europa con más de 40.000 contagios. El virus se ha propagado a un centenar de países, entre ellos España, donde el número de infectados y fallecidos sube cada día. España está en estado de alarma, situación que supone el confinamiento de la población al menos durante 15 días.

Mediterraneo sigue al minuto las últimas noticias relacionadas con el coronavirus y sus repercusiones:

09:31

"Presupuestos de reconstrucción"

"El Gobierno de España presentará unos presupuestos de reconstrucción social y económica y queremos contar con el apoyo de los grupos. Tiempo habrá de hacer oposición", anuncia Sánchez, que fija la fecha en una vez acabe la emergencia del covid-19.

09:29

Podría ampliarse el cierre de fronteras

"No se descarta que el cierre de las fronteras terrestres se amplíe a las aéreas y marítimas", dice Sánchez.

09:29

Las medidas económicas

Pedro Sánchez glosa las medidas económicas adoptadas en los últimos días. "Esta situación nos pone ante el espejo de muchas insuficiencias. La emergencia sanitaria actual es también económica (...) Si conseguiremos mantener los niveles de empleo, la recuperación será rápida", aventura.

09:27

Hemiciclo semivacío

Ahora mismo, en el hemiciclo, hay 5 miembros de la mesa, 23 diputados, 5 ministros, el secretario general, dos letrados, dos fotógrafos, un ujier y una taquígrafa. En concreto, del gobierno asisten su presidente, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y los cuatro ministros autoridades competentes delegadas: Salvador Illa, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Ábalos.



09:25

"Empezar la reconstrucción"

"El horizonte es vencer al virus y comenzar la reconstrucción", traza su plan Sánchez. Sánchez calcula en dos o tres meses la extensión de la crisis, ya que ha dicho que 2020 tendrá nueve o 10 meses solo.

09:23

Avanzar en la educación

Sánchez llama a avanzar en la educación a distancia, usando los instrumentos de la tecnología, "porque constituye el futuro". "La dependencia, que es el cuarto pilar del Estado del bienestar, nunca ha llegado a alcanzar el estatus que merece".



09:21

Sánchez: "Con lo que sabemos hoy, no lo habríamos hecho igual"

Volvemos al Congreso. "En función de la fase en que nos encontremos, debemos responder", dice Sánchez. "No existe un sistema sanitario poderoso sin un sistema fiscal justo. Cuando llega una emergencia como esta nos damos cuenta de las carencias, pero estas se dan todos los días". "Más estado del bienestar es más protección y seguridad colectiva", proclama Sánchez, quien ha reconocido, "Con lo que sabemos hoy, no lo habríamos hecho igual".

09:16

Caídas de las bolsas

El Ibex 35 ha abierto con un retroceso del 2,38%, hasta los 6.344 puntos. Las bolsas asiáticas han cerrado con bajadas moderadas, pero los futuros de Wall Street superan las caídas del 4% y se acercan al nivel máximo permitido. Como ya sucedió entre las jornadas del viernes y el lunes, los mercados apuntan a un nuevo desplome tras el rebote de la víspera (6,41%) propiciado por los planes de choque contra los efectos económicos del coronavirus de España y Estados Unidos. Inditex ha anunciado a primera hora que retrasa la decisión sobre el dividendo a pagar a los accionistas y hará una provisión especial de 287 millones de euros a causa de la pandemia.

09:13

El valor de la sanidad pública

"Nos encontramos ante una emergencia que exige valorar los servicios públicos más que nunca y desde las ventanas", continúa Sánchez, que dice que en la videoconferencia con presidentes autonómicas se cerró filas en la batalla común del coronavirus. "La pandemia se ha expandido por 150 países y ya está presente en los cinco continentes. Es una emergencia sanitaria, social y económica. Pero España está a la cabeza en el ranking de eficiencia sanitaria del mundo". Sánchez recuerda las pandemias sufridas, desde el sida a la gripe A, y subraya que "la experiencia acumulada puede utilizarse solo parcialmente en las crisis actuales" y rompe una lanza por la subordinación a los mandatos científicos y la coordinación.

09:12

Un diputado de Vox, con mascarilla

José María Sánchez, diputado de Vox, ha acudido a la Cámara baja con mascarilla.

09:11

"La incertidumbre del futuro"

"Sí existe la sociedad. Ahí la tenemos, ahí fuera. Recluida en la fortaleza de lo común, de lo público", dice Sánchez. "El coronavirus nos sitúa en la incertidumbre sobre nuestro futuro. Tenemos que acabar con un virus terrible".

09:07

"Nos enfrentamos a un reto sin precedentes"

"Esta enfermedad, además de silenciosa es cruel, porque nos castiga en la capacidad de vivir juntos", dice Sánchez. "El virus no distingue entre ideología, clases o territorios, nos está golpeando a todos", comienza el presidente. "Nos enfrentamos a un reto sin precedentes, una pandemia desconocida que se ha extendido por todo el planeta. (...) Un desafío extraordinario que nos obliga a tomar acciones excepcionales", describe.

09:03

Condolencias por las víctimas mortales

"Inusuales son las condiciones en las que celebramos esta sesión", comienza Meritxell Batet, presidenta de la Cámara Baja. "Quiero manifestar nuestro pesar por los fallecidos en esta pandemia y nuestra solidaridad con familiares y allegados", afirma.



09:02

Sánchez, ya en el hemiciclo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dispondrá de tiempo ilimitado para dar cuenta de las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros. Marlaska y Calvo también en el hemiciclo. Informa de la comparecencia para este directo Iñigo Urquía.

08:56

A punto de empezar el pleno extraordinario

A las 9.00 horas comparece Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Como hemos dicho es un pleno inédito porque el hemiciclo está semivacío. No exintes precedentes como los que están marcando esta sesión.

08:48

La comunidad española en Hong Kong dona 5.000 mascarillas a España

La comunidad española de Hong Kong ha emprendido una campaña de donación de material de protección frente al coronavirus con el envío este miércoles de 5.000 mascarillas a través del consulado español en la excolonia británica y que serán distribuidas por el Ministerio de Sanidad de España. “La iniciativa surgió ante la necesidad acuciante y la imposibilidad de hacer llegar mascarillas a nuestros familiares por correos o mensajería, por miedo al retraso o a que fueran confiscadas", explica a Efe Blanca Catena, empleada del Banco Santander en Hong Kong y principal impulsora de esta campaña.

08:47

Bélgica impone el confinamiento desde este miércoles al mediodía

Bélgica impondrá a partir del mediodía de este miércoles medidas de "confinamiento" hasta al menos el próximo 5 de abril con las que limitará los desplazamientos a los "estrictamente necesarios", una decisión que implicará también el cierre de la mayoría de comercios e impedirá las reuniones de grupo. Así lo ha decidido el gabinete de crisis formado para hacer frente a la pandemia de coronavirus, que en Bélgica ha contagiado ya a más de 1.200 personas y ha causado 10 muertes.

08:41

Parte hacia Grecia el avión que transportará la llama olímpica a Japón

El avión que transportará la llama olímpica desde Grecia hasta Japón partió este miércoles desde la capital nipona, para un evento que iba a celebrarse con una serie de ceremonias finalmente canceladas por el brote del coronavirus. El avión, decorado con los anillos olímpicos y logotipos de los JJOO de Tokio 2020, partió desde el aeropuerto tokiota de Haneda con destino a Atenas, y regresará el viernes a Japón, a la base aérea de Matsushima (noreste), con la antorcha olímpica a bordo. Estaba previsto que una delegación del comité organizador de Tokio 2020 y varios medallistas olímpicos nipones viajaran también a Grecia en este vuelo chárter y regresaran con la antorcha, aunque su participación ha sido cancelada, al igual que una ceremonia de "bienvenida" para la llama que iba a tener lugar el viernes.

08:39

La Casa Blanca pide ayuda económica al Congreso

La Oficina de Gestión y Presupuestos de la Casa Blanca ha pedido al Congreso 45.800 millones de dólares (41.580 millones de euros) de fondos adicionales para afrontar la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, ha informado la cadena de televisión CNN. La solicitud fue comunicada al Congreso este martes, el mismo día que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó en el Capitolio un paquete de estímulo económico dotado con un billón de dólares (908.000 millones de euros).

08.55

08.16

El Nikkei cae un 1,68 % por la persistente preocupación por el coronavirus

La Bolsa de Tokio cayó este miércoles un 1,68 %, su peor cierre desde noviembre del 2016, tras una sesión esperanzadora por las expectativas sobre las medidas de estímulo económico de EEUU, que terminó torciéndose en la última hora por la persistente preocupación por el nuevo coronavirus. El índice de referencia Nikkei bajó 284,98 puntos, ese 1,68 %, hasta 16.726,55 enteros, su peor cierre desde el 9 de noviembre de 2016, cuando quedó en 16.251,54 enteros por el shock ante la victoria de Donald Trump en la carrera por la presidencia de Estados Unidos y el miedo a sus políticas proteccionistas.

07:44

La OMS aumenta los contagios a 185.000 en todo el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró un total de 184.976 casos de coronavirus en el mundo, lo que implica 12.000 más que en la víspera. Las muertes se elevan a 7.529, medio centenar más que el lunes, según las estadísticas confirmadas por los países afectados a la OMS.

07:40

La OMS pide al sudeste asiático actuar con "agresividad"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido este martes a los países del sudeste asiático que "actúen ahora" y empleen medidas de urgencia más "agresivas" con el fin de combatir la pandemia del nuevo coronavirus, que ha registrado, hasta el momento, 480 casos y ocho muertes en la región. El director de la OMS para el sudeste asiático, Poonam Khetrapal Singh, ha insistido en llevar a cabo políticas "más agresivas", así como la colaboración de toda la sociedad, pues ante las últimas cifras "claramente necesitamos hacer más y con urgencia". Singh ha explicado que los números indican que algunos de los países de la región, que alberga más de una cuarta parte de la población mundial, se dirigen "claramente" hacia "la transmisión comunitaria" del coronavirus, después de que se hayan confirmado casos de en Tailandia, Indonesia, India, Sri Lanka, Maldivas, Bangladesh, Nepal y Bután.

07:39

Más cancelaciones aéreas

La aerolínea Singapore Airlines ha anunciado la reducción del 50% de todas sus rutas hasta finales de abril por la bajada de la demanda y las crecientes restricciones fronterizas implementadas por países para frenar la pandemia del covid-19. La compañía, que emplea a más de 14.000 personas, señaló además que prevé acometer más recortes en sus vuelos, sin especificar fechas o destinos, y que conversará con los sindicatos para hacer recortes urgentes de gastos.

07:37

China dice haber desarrollado "con éxito" una vacuna

El gobierno de Xi Jiping ha autorizado el inicio de los ensayos clínicos en humanos. Varios equipos científicos del pais asiático trabajan, en paralelo, en investigaciones similares

07:34

Suspendidos los viajes de reasentamiento para refugiados

La Organización Mundial de las Migraciones (OIM) y ACNUR han decidido suspender temporalmente los viajes de reasentamiento que realizan para los refugiados a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. Según han informado ambos organismos en un comunicado, la medida entrará en vigor "en los próximos días" y estará en pie "solo mientras sea esencial".

07:28

Después del pleno, Sánchez se reunirá con el Rey

Después del pleno, el presidente del Gobierno tiene previsto reunirse con el Rey, quien esta noche, a las 21.00 horas, se dirigirá a la ciudadanía por primera vez desde que comenzó la crisis de coronavirus en España.

07:26

El Congreso acoge un pleno histórico en un hemiciclo casi vacío

El Congreso de los Diputados acogerá este miércoles un pleno histórico por el motivo de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el decreto del estado de alarma, y porque tendrá lugar en un hemiciclo casi vacío y sin medios de comunicación. Debido precisamente al estado de alarma en vigor desde el sábado y por razones de seguridad (evitar contagios), los periodistas no accederán al Congreso a cubrir "in situ" la que posiblemente sea la comparecencia más importante de las últimas décadas.

07:23

Turquía anuncia su primera muerte

El ministro de Salud de Turquía, Fahrettin Koca, ha confirmado este martes la primera muerte causada por la pandemia del nuevo coronavirus en el país y ha elevado el balance de afectados a 98, después de registrar 51 casos nuevos. El fallecido era una persona de 89 años, según ha informado la agencia de noticias estatal turca Anatolia.