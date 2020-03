Las diez mejores app para tu quedada virtual: chatea y juega

A las 18.00 horas, nos conectamos!! No podrás salir a tomar unas cañas con tus amigos, porque es vital quedarnos en casa, pero sí podrás saber qué es de su vida por internet, veros las caras y hasta jugar con auténticos retos para el intelecto, la memoria y la mochila de la sabiduría popular.

El uso de aplicaciones de vídeollamadas desde el teléfono móvil, tablet u ordenador se ha disparado en los últimos dias entre particulares y empresas. El afecto y el ocio van unidos de la mano en una de las más populares entre los jóvenes, House Party, con juegos --aunque en inglés--, que van del Trivia (el Trivial de siempre) al Heads up! (para adivinar palabras), Chips and Guac (de cartas y adivinanza) y Quick Draw! (adivinar a través de dibujos).



Otros buscan ponerse al día, sobre salud y trabajo, con el Whatsapp, que permite conectar con vídeo y voz en directo hasta a cuatro usuarios. Víctor y María, desde Sieteaguas (Valencia); Marta y Samuel, en Calella (Barcelona); Félix y Susana, desde Vila-real (Castellón); y Pepe y María, desde Burriana (Castellón), ya lo han probado durante el fin de semana. Tras acordar por escrito la hora de la conexión, uno tomó la iniciativa y añadió a los otros tres. El reto es sobrevivir a respetar el turno de palabra, la caída momentánea de un participante por la saturación en la red y las interrupciones de los más pequeños. Verse y echar unas risas resultó terapéutico. ¿ Y tú, te animas?

APP

A continuación, te damos ideas con las 10 mejores app, fácilmente descargables o que incluso ya tienes en tu dispositivo.

1. Hangouts: Permite videollamadas entre usuarios y en grupo, con hasta 10 participantes, desde móvil u ordenador. Se pueden utilizar efectos visuales y sonoros. El Hangouts On Air permite retransmitir en directo una conversación, actuación, clase,...

2. FaceTime: Para teléfonos y tabletas con dispositivo iOS, de Apple a Apple solamente.

3. Line: Para llamadas de voz y vídeo, los creativos pueden adornar las conversaciones con stickers y efectos; y tiene juegos.

4. Viber: Para vídeollamadas en Windows o Mac (en ordenador o móvil), con Android, iOS Windows Phone, BlackBerry o Nokia.

5. WeChat: Puedes verte a distancia, hablar y compartir fotos a la vez en grupo. Localiza a usuarios próximos (por ubicación).

6. Houseparty: Aplicación multiplataforma (Android, iOS y ordenadores) que conecta hasta a ocho personas. Funciona con un nombre de usuario, sin dar el número de teléfono, aunque sí la contraseña. Se puede conectar vía facebook y ver quién la tiene.

7. Zoom: Sus videoconferencias son gratis, hasta 40 minutos. El impulsor de la conexión debe registrarse como usuario, crear una sala e invitar a otros.

8. Instagram: Videollamadas grupales de hasta cuatro: elige opción Direct y crea un grupo.

9. Facebook Messenger: Desde Facebook, marca Llamadas y toca en Iniciar llamada en grupo. Elige los contactos a incluir en la videollamada y listo; o bien crea un grupo prefijado y guárdalo.

10. Whatsapp: Permite vídeochat vía móvil u ordenador. Hasta cuatro participantes.