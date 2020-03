Las gestorías de Castellón están desbordadas con los ERTE

Uno de los sectores que han incrementado su actividad como consecuencia de las medidas económicas del Gobierno ante el coronavirus es el de los gestores administrativos. Desde que comenzó la cascada de cierres de negocios, ellos son los encargados de ejecutar planes tan amargos como el despido temporal de empleados de pymes, o aconsejar a los autónomos si les conviene darse de baja ante una caída en picado de los ingresos.

«Estamos desbordados», afirma la delegada en Castellón del Colegio de Gestores Administrativos de la Comunitat Valenciana, Ana María Lafuente. No solo por la cantidad de llamadas que tienen que atender desde hace más de una semana, sino porque no el decreto presentado el martes por el Gobierno «no deja claras todas las medidas». Por un lado hay negocios que claramente entran en el supuesto de las causas de fuerza mayor, como hoteles y locales de ocio y restauración, obligados a cerrar durante unas semanas por orden legislativa. «Pero hay otros aspectos más difusos, como los establecimientos que en teoría pueden abrir, pero que debido a la reclusión de la población no tienen clientes».

Unas dudas que también alcanzan a los criterios que permiten cobrar un subsidio a los autónomos. «Hay ocasiones en las que tenemos que decir que no lo tenemos claro, y esto puede alargar la incertidumbre», añade.

EN CASA / A toda esta presión se suma la dificultad para ejercer su trabajo. «Casi todos hemos trasladado la actividad a domicilios, hablamos con nuestros clientes por teléfono o correo electrónico, y luego todas las tramitaciones son telemáticas, con lo que hay colapsos», detalla. «Si me pongo a enviar documentación a las 7.00 horas no hay problemas, pero a partir de las 9.00 hay muchas posibilidades de que se cuelgue», tal y como indica Lafuente.

A pesar de ello, incide en que su labor «es estar con la gente en los buenos momentos y también en estos», con la esperanza de que las regulaciones de empleo den paso a la reanudación de las relaciones laborales. Mientras, algunas gestorías usan la tecnología para aclarar dudas, con la creación de grupos en Telegram.